Фруктові дерева для зимової теплиці - топ культур, які ростуть і плодоносять узимку

Дерева у теплиці. Фото: Freepik

Взимку теплиця може стати повноцінним фруктовим садом: лимони, інжир, яблуні та навіть банани чудово ростуть у контрольованих умовах. Розповідаємо, які дерева підходять найкраще.

Новини.LIVE ділиться порадами, які культури обрати для зимової теплиці та на який урожай можна розраховувати.

Реклама

Читайте також:

Що можна вирощувати у теплиці взимку

Сучасні теплиці дають можливість мати фруктовий сад навіть у мороз. Головне — стабільна температура, достатнє освітлення і компактні сорти дерев. Найкраще в таких умовах ростуть карликові яблуні, цитрусові та теплолюбні екзотичні рослини.

Карликові яблуні

Потребують 600-800 годин охолодження.

Вимагають багато світла та легкого ґрунту.

Часто потребують перехресного або ручного запилення.

Лимон Меєра

Компактний, плодоношення майже цілий рік.

Оптимальна температура: +13…+24 °C.

Запилення вручну підвищує врожай.

Кумкват

Витримує +4 °C, самозапильний.

Плоди їстівні разом зі шкіркою.

Любить світло і кислуватий ґрунт.

Інжир

Потребує 8 годин сонця.

Ідеальна температура: +15…+27 °C.

Майже не потребує формування крони.

Карликовий банан

Потребує 12-14 годин світла і стабільного тепла.

Формує плоди за 14-18 місяців без морозу.

Любить вологий, але не заболочений ґрунт.

Чому теплиця взимку — це ідеальна оранжерея

Фруктові дерева в теплиці не лише дають урожай, а й створюють атмосферу живого зеленого простору посеред зими. Цитруси дарують аромат, інжир забезпечує стабільні плоди, а компактні яблуні можуть цвісти вже в лютому.

Ми вже писали про те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Раніше повідомлялося про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

Також ми пояснювали те, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.