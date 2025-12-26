Відео
Головна Дім та город Зимовий сад у теплиці — найкращі фруктові дерева сезону

Зимовий сад у теплиці — найкращі фруктові дерева сезону

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:10
Фруктові дерева для зимової теплиці - топ культур, які ростуть і плодоносять узимку
Дерева у теплиці. Фото: Freepik

Взимку теплиця може стати повноцінним фруктовим садом: лимони, інжир, яблуні та навіть банани чудово ростуть у контрольованих умовах. Розповідаємо, які дерева підходять найкраще.

Новини.LIVE ділиться порадами, які культури обрати для зимової теплиці та на який урожай можна розраховувати.

Що можна вирощувати у теплиці взимку

Сучасні теплиці дають можливість мати фруктовий сад навіть у мороз. Головне — стабільна температура, достатнє освітлення і компактні сорти дерев. Найкраще в таких умовах ростуть карликові яблуні, цитрусові та теплолюбні екзотичні рослини.

Карликові яблуні

  • Потребують 600-800 годин охолодження.
  • Вимагають багато світла та легкого ґрунту.
  • Часто потребують перехресного або ручного запилення.

Лимон Меєра

  • Компактний, плодоношення майже цілий рік.
  • Оптимальна температура: +13…+24 °C.
  • Запилення вручну підвищує врожай.

Кумкват

  • Витримує +4 °C, самозапильний.
  • Плоди їстівні разом зі шкіркою.
  • Любить світло і кислуватий ґрунт.

Інжир

  • Потребує 8 годин сонця.
  • Ідеальна температура: +15…+27 °C.
  • Майже не потребує формування крони.

Карликовий банан

  • Потребує 12-14 годин світла і стабільного тепла.
  • Формує плоди за 14-18 місяців без морозу.
  • Любить вологий, але не заболочений ґрунт.

Чому теплиця взимку — це ідеальна оранжерея

Фруктові дерева в теплиці не лише дають урожай, а й створюють атмосферу живого зеленого простору посеред зими. Цитруси дарують аромат, інжир забезпечує стабільні плоди, а компактні яблуні можуть цвісти вже в лютому.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
