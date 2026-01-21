Видео
Главная Дом и огород Зимняя соль уничтожает ваш сад — как это предотвратить

Зимняя соль уничтожает ваш сад — как это предотвратить

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 18:58
Как защитить сад от зимней соли - вред для почвы, растений и эффективные решения
Человек посыпает дорожки солью в саду. Фото: Shutterstock

Соль, которой зимой посыпают дорожки, незаметно попадает в почву и вредит растениям, изменяя структуру земли и ослабляя сад. В этом случае важно знать, как минимизировать последствия и защитить многолетние насаждения.

Новини.LIVE рассказывает, как уберечь сад от соли и спасти почву после зимы.

Как именно соль вредит саду

  • Уплотняет почву. Земля становится тверже, хуже пропускает воздух и воду.
  • Вытесняет питательные элементы. Натрий вытесняет кальций, калий и магний, вызывая дефицит питания.
  • Нарушает pH. Повышает щелочность, подавляя полезные микроорганизмы.
  • Повреждает растения. Корни не могут поглощать воду, листья желтеют, растения слабеют и болеют.

В этом случае особенно страдают чувствительные культуры, а повреждения могут накапливаться годами.

Как защитить сад зимой

  • Выбирайте солеустойчивые растения, если участок у дороги: золотарник, монарда, астры, рудбекия.
  • Наносите 1-2 см компоста осенью — он работает как барьер и улучшает структуру почвы.
  • Вносите гипс (сульфат кальция) — 0,45-0,9 кг на 9,3 кв. м для нейтрализации натрия.
  • Убирайте снег с солью дальше от клумб и грядок.
  • Используйте защитные барьеры (мешковина, плотная ткань), чтобы закрыть сад от соляных брызг.

Если соль уже попала в почву

Весной:

  • Обильно пролейте почву чистой водой, чтобы вымыть соли ниже уровня корней.
  • Уберите остатки соляных кристаллов с тропинок и газонов.

Зимой:

  • Полученный снег с соляными примесями перенесите подальше от растений.
  • Следите за тем, чтобы талая вода не затекала в клумбы.

Почему важно действовать вовремя

Зимняя соль удобна для дорожек, но опасна для растений и почвы. В этом случае профилактика — лучшая защита: простые действия позволят сохранить структуру земли, уменьшить токсичность натрия и уберечь сад от истощения.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
