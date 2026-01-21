Відео
Головна Дім та город Зимова сіль нищить ваш сад — як цьому запобігти

Зимова сіль нищить ваш сад — як цьому запобігти

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 18:58
Як захистити сад від зимової солі - шкода для ґрунту, рослин і ефективні рішення
Людина посипає доріжки сіллю в саду. Фото: Shutterstock

Сіль, якою взимку посипають доріжки, непомітно потрапляє в ґрунт і шкодить рослинам, змінюючи структуру землі та послаблюючи сад. У цьому випадку важливо знати, як мінімізувати наслідки та захистити багаторічні насадження.

Новини.LIVE розповідає, як уберегти сад від солі та врятувати ґрунт після зими.

Читайте також:

Як саме сіль шкодить саду

  • Ущільнює ґрунт. Земля стає твердішою, гірше пропускає повітря та воду.
  • Витісняє поживні елементи. Натрій витісняє кальцій, калій і магній, спричиняючи дефіцит живлення.
  • Порушує pH. Підвищує лужність, пригнічуючи корисні мікроорганізми.
  • Пошкоджує рослини. Коріння не може поглинати воду, листя жовтіє, рослини слабшають і хворіють.

У цьому випадку особливо страждають чутливі культури, а пошкодження можуть накопичуватися роками.

Як захистити сад взимку

  • Обирайте солестійкі рослини, якщо ділянка біля дороги: золотарник, монарда, айстри, рудбекія.
  • Наносьте 1-2 см компосту восени — він працює як бар’єр і покращує структуру ґрунту.
  • Вносьте гіпс (сульфат кальцію) — 0,45-0,9 кг на 9,3 кв. м для нейтралізації натрію.
  • Прибирайте сніг із сіллю далі від клумб і грядок.
  • Використовуйте захисні бар’єри (мішковина, щільна тканина), щоб закрити сад від соляних бризок.

Якщо сіль уже потрапила до ґрунту

Навесні:

  • Рясно пролийте ґрунт чистою водою, щоб вимити солі нижче рівня коріння.
  • Приберіть залишки соляних кристалів зі стежок і газонів.

Узимку:

  • Отриманий сніг із соляними домішками переносіть подалі від рослин.
  • Слідкуйте за тим, щоб тала вода не затікала в клумби.

Чому важливо діяти вчасно

Зимова сіль зручна для доріжок, але небезпечна для рослин і ґрунту. У цьому випадку профілактика — найкращий захист: прості дії дозволять зберегти структуру землі, зменшити токсичність натрію і вберегти сад від виснаження.

Ми вже розповідали про те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Також раніше пояснювали те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Детальніше ми розповідали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

рослини поради сад шкода сіль ефективні способи захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
