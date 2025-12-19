Как продлить жизнь живой елки - что делать после покупки на базаре

Маленькая елка в деревянном горшке. Фото: iStockphoto

Живая елка быстро осыпается, если занести ее в теплый дом сразу после покупки. Но один простой трюк поможет дереву без потерь пережить адаптацию и простоять зеленой до самого февраля.

Новини.LIVE объясняет, как правильно подготовить елку, чтобы она долго сохраняла свежесть и не сбрасывала иголки.

Как подготовить новогоднюю елку после покупки

Только приобрели дерево, заверните его в одеяло или сетку — так оно лучше перенесет дорогу. Не спешите сразу вносить елку в теплую комнату, иначе иголки начнут осыпаться уже через несколько дней. Дайте дереву время привыкнуть к смене температуры — это значительно продлит его свежесть.

Главный трюк для елки, чтобы стояла дольше

Срежьте ствол под углом.

Поставьте дерево в ведро с влажным песком.

Снимите укрытие и оставьте елку на дворе, чтобы адаптировалась.

Такой "переходный период" снимает стресс и дает дереву шанс сохранить свежесть.

Где держать елку перед установкой

Если на улице сильный мороз, оставьте покупку на ночь в неотапливаемом коридоре. Так дерево привыкнет к температурным изменениям и в комнате почти не будет сыпаться. Такой короткий "карантин" снимает стресс с елки и помогает ей дольше оставаться свежей.

Дополнительный совет для праздничного декора

Если не хотите ставить большое дерево, хватит нескольких хвойных веточек в вазе с водой. Они держатся долго, пахнут праздниками и создают атмосферу без лишних хлопот. К тому же такие веточки легко обновлять — достаточно заменить воду, и декор простоит еще несколько недель.

