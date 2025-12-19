Як подовжити життя живої ялинки - що робити після покупки на базарі

Маленька ялинка в дерев'яному горщику. Фото: iStockphoto

Жива ялинка швидко обсипається, якщо занести її в теплий будинок одразу після покупки. Та один простий трюк допоможе дереву без втрат пережити адаптацію й простояти зеленою до самого лютого.

Новини.LIVE пояснює, як правильно підготувати ялинку, щоб вона довго зберігала свіжість і не скидала голки.

Як підготувати новорічну ялинку після покупки

Щойно придбали дерево, загорніть його в ковдру чи сітку — так воно краще перенесе дорогу. Не поспішайте одразу вносити ялинку в теплу кімнату, інакше голки почнуть осипатися вже за кілька днів. Дайте дереву час звикнути до зміни температури — це значно подовжить його свіжість.

Головний трюк для ялинки, щоб стояла довше

Зріжте стовбур під кутом.

Поставте дерево у відро з вологим піском.

Зніміть укриття й залиште ялинку на дворі, щоб адаптувалася.

Такий "перехідний період" знімає стрес і дає дереву шанс зберегти свіжість.

Де тримати ялинку перед встановленням

Якщо надворі сильний мороз, залиште покупку на ніч у неопалюваному коридорі. Так дерево звикне до температурних змін і в кімнаті майже не сипатиметься. Такий короткий "карантин" знімає стрес із ялинки й допомагає їй довше залишатися свіжою.

Додаткова порада для святкового декору

Якщо не хочете ставити велике дерево, вистачить кількох хвойних гілочок у вазі з водою. Вони тримаються довго, пахнуть святами й створюють атмосферу без зайвих клопотів. До того ж такі гілочки легко оновлювати — достатньо замінити воду, і декор простоїть ще кілька тижнів.

