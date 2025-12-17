Навіщо обрізати новорічну ялинку та як це зробити правильно

Людина обрізає ялинку. Фото: iStockphoto

Живу новорічну ялинку потрібно обрізати одразу після покупки, щоб вона довше залишалася свіжою і мала гарну форму. Це стосується як зрізаних дерев, так і ялинок у горщиках.

Новини.LIVE розповідає, навіщо обрізати новорічну ялинку, коли це робити та яких помилок варто уникати.

Навіщо обрізати новорічну ялинку

Обрізка допомагає дереву краще вбирати воду, зберігати хвою та виглядати охайно протягом усіх свят. Вона відкриває свіжий зріз стовбура, через який ялинка активно поглинає вологу. Без цієї процедури дерево швидше пересихає і починає осипатися.

Основні переваги обрізки

Подовжує свіжість дерева.

Покращує поглинання вологи.

Допомагає сформувати симетричну крону.

Зменшує осипання хвої.

Як обрізати зрізану ялинку

Перед встановленням у підставку потрібно зрізати 1-2,5 см стовбура знизу пилкою або гострим інструментом. Це відкриває пори й дозволяє дереву активно пити воду. Після обрізки ялинку слід одразу поставити у підставку з водою, щоб зріз не встиг підсохнути.

Додатково:

видаліть сухі та пошкоджені гілки;

формуйте крону, не зрізаючи більше третини гілки;

використовуйте лише чисті секатори.

Як правильно обрізати ялинку у горщику

Ялинки в горщиках обрізають мінімально — лише сухі або зайві пагони. Важливо зберегти центральну верхівку, інакше дерево може рости криво. Старі гілки хвойних не обрізають, бо вони не відновлюються.

