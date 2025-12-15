Як посадити ялинку в горщик вдома - вибір сорту, ґрунту і правила догляду

Ялинки посаджені в горщики. Фото: iStockphoto

Живу ялинку можна успішно вирощувати у горщику цілий рік — вона очищає повітря, створює затишок і завжди виглядає святково. Головне — обрати правильний сорт і посадити дерево за всіма правилами.

Новини.LIVE розповідає, як посадити ялинку в горщик та доглядати за нею вдома.

Які ялинки підходять для вирощування в горщику

Для кімнатного утримання найкраще підходять компактні та повільнорослі хвойні: ялиця корейська, норвезька ялиця, карликова сосна. Такі дерева добре адаптуються в контейнерах. Вибираючи саджанець, обов’язково перевіряйте коріння — воно має бути щільним і без ознак гнилі.

Як правильно посадити ялинку в горщик

Горщик: просторий, із отворами для дренажу.

Ґрунт: суміш садової землі, піску й торфу.

Дренаж: шар керамзиту або гравію на дні.

Полив: помірний — ґрунт має залишатися злегка вологим.

Світло: багато розсіяного світла, без палючого сонця.

Догляд за ялинкою протягом року

Раз на місяць вносьте добриво для хвойних, а сухі гілочки регулярно обрізайте. Влітку ялинку краще тримати у світлій частині кімнати, а взимку — ставити ближче до прохолодного вікна чи на лоджію для природного циклу росту.

Чому ялинка в горщику — це ідеальний варіант

Таке деревце можна прикрашати коли завгодно — не лише на свята. Воно очищає повітря, приносить у дім аромат хвої та працює як жива декорація. А головне — це екологічна альтернатива зрубаним деревам і справжня окраса оселі цілий рік.

