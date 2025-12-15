Відео
Україна
Новини
Дім та город Жива ялинка вдома цілий рік — як правильно висадити в горщик

Жива ялинка вдома цілий рік — як правильно висадити в горщик

Дата публікації: 15 грудня 2025 09:45
Як посадити ялинку в горщик вдома - вибір сорту, ґрунту і правила догляду
Ялинки посаджені в горщики. Фото: iStockphoto

Живу ялинку можна успішно вирощувати у горщику цілий рік — вона очищає повітря, створює затишок і завжди виглядає святково. Головне — обрати правильний сорт і посадити дерево за всіма правилами.

Новини.LIVE розповідає, як посадити ялинку в горщик та доглядати за нею вдома.

Читайте також:

Які ялинки підходять для вирощування в горщику

Для кімнатного утримання найкраще підходять компактні та повільнорослі хвойні: ялиця корейська, норвезька ялиця, карликова сосна. Такі дерева добре адаптуються в контейнерах. Вибираючи саджанець, обов’язково перевіряйте коріння — воно має бути щільним і без ознак гнилі.

Як правильно посадити ялинку в горщик

  • Горщик: просторий, із отворами для дренажу.
  • Ґрунт: суміш садової землі, піску й торфу.
  • Дренаж: шар керамзиту або гравію на дні.
  • Полив: помірний — ґрунт має залишатися злегка вологим.
  • Світло: багато розсіяного світла, без палючого сонця.

Догляд за ялинкою протягом року

Раз на місяць вносьте добриво для хвойних, а сухі гілочки регулярно обрізайте. Влітку ялинку краще тримати у світлій частині кімнати, а взимку — ставити ближче до прохолодного вікна чи на лоджію для природного циклу росту.

Чому ялинка в горщику — це ідеальний варіант

Таке деревце можна прикрашати коли завгодно — не лише на свята. Воно очищає повітря, приносить у дім аромат хвої та працює як жива декорація. А головне — це екологічна альтернатива зрубаним деревам і справжня окраса оселі цілий рік.

Ми вже писали про те, як доглядати за ялинкою, щоб вона зберегла аромат і виглядала охайно до самих свят.

Раніше пояснювали те, як обрати флеш-гірлянду й де вона виглядатиме найкраще.

Детальніше розповідали про те, як простий розчин допомагає зберегти хвою зеленою надовго.

новорічна ялинка поради будинок ефективні способи догляд сорт
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
