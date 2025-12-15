Как посадить елку в горшок дома - выбор сорта, почвы и правила ухода

Елки посажены в горшки. Фото: iStockphoto

Живую елку можно успешно выращивать в горшке круглый год — она очищает воздух, создает уют и всегда выглядит празднично. Главное — выбрать правильный сорт и посадить дерево по всем правилам.

Новини.LIVE рассказывает, как посадить елку в горшок и ухаживать за ней дома.

Реклама

Читайте также:

Какие елки подходят для выращивания в горшке

Для комнатного содержания лучше всего подходят компактные и медленнорастущие хвойные: пихта корейская, норвежская пихта, карликовая сосна. Такие деревья хорошо адаптируются в контейнерах. Выбирая саженец, обязательно проверяйте корни — они должны быть плотными и без признаков гнили.

Как правильно посадить елку в горшок

Горшок: просторный, с отверстиями для дренажа.

Грунт: смесь садовой земли, песка и торфа.

Дренаж: слой керамзита или гравия на дне.

Полив: умеренный — почва должна оставаться слегка влажной.

Свет: много рассеянного света, без палящего солнца.

Уход за елкой в течение года

Раз в месяц вносите удобрение для хвойных, а сухие веточки регулярно обрезайте. Летом елку лучше держать в светлой части комнаты, а зимой — ставить ближе к прохладному окну или на лоджию для естественного цикла роста.

Почему елка в горшке — это идеальный вариант

Такое деревце можно украшать когда угодно — не только на праздники. Оно очищает воздух, приносит в дом аромат хвои и работает как живая декорация. А главное — это экологическая альтернатива срубленным деревьям и настоящее украшение дома круглый год.

Мы уже писали о том, как ухаживать за елкой, чтобы она сохранила аромат и выглядела опрятно до самых праздников.

Ранее объясняли то, как выбрать флеш-гирлянду и где она будет выглядеть лучше всего.

Подробнее рассказывали о том, как простой раствор помогает сохранить хвою зеленой надолго.