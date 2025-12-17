Зачем обрезать новогоднюю елку и как это сделать правильно

Человек обрезает елку. Фото: iStockphoto

Живую новогоднюю елку нужно обрезать сразу после покупки, чтобы она дольше оставалась свежей и имела красивую форму. Это касается как срезанных деревьев, так и елок в горшках.

Новини.LIVE рассказывает, зачем обрезать новогоднюю елку, когда это делать и каких ошибок следует избегать.

Зачем обрезать новогоднюю елку

Обрезка помогает дереву лучше впитывать воду, сохранять хвою и выглядеть опрятно в течение всех праздников. Она открывает свежий срез ствола, через который елка активно поглощает влагу. Без этой процедуры дерево быстрее пересыхает и начинает осыпаться.

Основные преимущества обрезки

Продлевает свежесть дерева.

Улучшает поглощение влаги.

Помогает сформировать симметричную крону.

Уменьшает осыпание хвои.

Как обрезать срезанную елку

Перед установкой в подставку нужно срезать 1-2,5 см ствола снизу пилой или острым инструментом. Это открывает поры и позволяет дереву активно пить воду. После обрезки елку следует сразу поставить в подставку с водой, чтобы срез не успел подсохнуть.

Дополнительно:

удалите сухие и поврежденные ветви;

формируйте крону, не срезая более трети ветви;

используйте только чистые секаторы.

Как правильно обрезать елку в горшке

Елки в горшках обрезают минимально — только сухие или лишние побеги. Важно сохранить центральную верхушку, иначе дерево может расти криво. Старые ветви хвойных не обрезают, потому что они не восстанавливаются.

