Зачем обрезать новогоднюю елку и как это сделать правильно

Без этого елка быстро осыплется — зачем ее обрезать
Живую новогоднюю елку нужно обрезать сразу после покупки, чтобы она дольше оставалась свежей и имела красивую форму. Это касается как срезанных деревьев, так и елок в горшках.
Зачем обрезать новогоднюю елку
Обрезка помогает дереву лучше впитывать воду, сохранять хвою и выглядеть опрятно в течение всех праздников. Она открывает свежий срез ствола, через который елка активно поглощает влагу. Без этой процедуры дерево быстрее пересыхает и начинает осыпаться.
Основные преимущества обрезки
- Продлевает свежесть дерева.
- Улучшает поглощение влаги.
- Помогает сформировать симметричную крону.
- Уменьшает осыпание хвои.
Как обрезать срезанную елку
Перед установкой в подставку нужно срезать 1-2,5 см ствола снизу пилой или острым инструментом. Это открывает поры и позволяет дереву активно пить воду. После обрезки елку следует сразу поставить в подставку с водой, чтобы срез не успел подсохнуть.
Дополнительно:
- удалите сухие и поврежденные ветви;
- формируйте крону, не срезая более трети ветви;
- используйте только чистые секаторы.
Как правильно обрезать елку в горшке
Елки в горшках обрезают минимально — только сухие или лишние побеги. Важно сохранить центральную верхушку, иначе дерево может расти криво. Старые ветви хвойных не обрезают, потому что они не восстанавливаются.
