Без этого елка быстро осыплется — зачем ее обрезать

Без этого елка быстро осыплется — зачем ее обрезать

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 10:01
Зачем обрезать новогоднюю елку и как это сделать правильно
Человек обрезает елку. Фото: iStockphoto

Живую новогоднюю елку нужно обрезать сразу после покупки, чтобы она дольше оставалась свежей и имела красивую форму. Это касается как срезанных деревьев, так и елок в горшках.

Новини.LIVE рассказывает, зачем обрезать новогоднюю елку, когда это делать и каких ошибок следует избегать.

Зачем обрезать новогоднюю елку

Обрезка помогает дереву лучше впитывать воду, сохранять хвою и выглядеть опрятно в течение всех праздников. Она открывает свежий срез ствола, через который елка активно поглощает влагу. Без этой процедуры дерево быстрее пересыхает и начинает осыпаться.

Основные преимущества обрезки

  • Продлевает свежесть дерева.
  • Улучшает поглощение влаги.
  • Помогает сформировать симметричную крону.
  • Уменьшает осыпание хвои.

Как обрезать срезанную елку

Перед установкой в подставку нужно срезать 1-2,5 см ствола снизу пилой или острым инструментом. Это открывает поры и позволяет дереву активно пить воду. После обрезки елку следует сразу поставить в подставку с водой, чтобы срез не успел подсохнуть.

Дополнительно:

  • удалите сухие и поврежденные ветви;
  • формируйте крону, не срезая более трети ветви;
  • используйте только чистые секаторы.

Как правильно обрезать елку в горшке

Елки в горшках обрезают минимально — только сухие или лишние побеги. Важно сохранить центральную верхушку, иначе дерево может расти криво. Старые ветви хвойных не обрезают, потому что они не восстанавливаются.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
