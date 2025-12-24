Как очистить живую елку от пауков - безопасный способ подготовки дерева к дому

Девушка держит новогоднюю елку. Фото: Freepik

В живой елке могут прятаться мелкие пауки, которые просыпаются после того, как дерево попадает в теплое жилище. Перед установкой важно тщательно очистить хвою, чтобы избежать неприятных "сюрпризов".

Новини.LIVE рассказывает о простом способе очистить елку от насекомых перед тем, как занести ее в дом.

Реклама

Читайте также:

Почему пауки прячутся в елке

Живые деревья растут в естественной среде и служат убежищем для маленьких насекомых. В холоде они неактивны, но в тепле жилища быстро просыпаются и могут расползтись по дому.

Самый эффективный способ очистить елку

Если есть машина, елку можно завезти на автомойку. Мойка высокого давления легко вымывает насекомых из хвои и веток. Достаточно нескольких минут, чтобы полностью прочистить дерево. После промывки елку дают стечь и подсохнуть.

Что делать, если машины нет

В этом случае помогает тщательное встряхивание. Сразу после покупки дерево несколько раз осторожно встряхивают, чтобы удалить мелких насекомых, сухие листья и пыль. Достаточно нескольких минут, чтобы убрать большинство непрошеных "соседей".

Когда можно заносить елку в дом

После очистки дерево должно быть сухим — влага на ветвях может привести к появлению запаха и быстрому осыпанию хвои. После встряхивания и короткого подсушивания елка готова к установке и украшению.

Мы уже писали о том, в какие декабрьские дни 2025 года стоит ставить елку, чтобы привлечь удачу и хорошее настроение.

Ранее объясняли то, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.

Подробнее рассказывали о том, какие деревья станут эффектной альтернативой традиционной елке.