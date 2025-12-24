Як очистити живу ялинку від павуків - безпечний спосіб підготовки дерева до дому

Дівчина тримає новорічну ялинку. Фото: Freepik

У живій ялинці можуть ховатися дрібні павуки, які прокидаються після того, як дерево потрапляє в теплу оселю. Перед встановленням важливо ретельно очистити хвою, щоб уникнути неприємних "сюрпризів".

Новини.LIVE розповідає про простий спосіб очистити ялинку від комах перед тим, як занести її в дім.

Чому павуки ховаються в ялинці

Живі дерева ростуть у природному середовищі та служать схованкою для маленьких комах. У холоді вони неактивні, але в теплі житла швидко прокидаються та можуть розповзтися по дому.

Найефективніший спосіб очистити ялинку

Якщо є машина, ялинку можна завезти на автомийку. Мийка високого тиску легко вимиває комах із хвої та гілок. Достатньо кількох хвилин, щоб повністю прочистити дерево. Після промивання ялинку дають стекти та підсохнути.

Що робити, якщо машини немає

У цьому випадку допомагає ретельне струшування. Одразу після покупки дерево кілька разів обережно струшують, щоб видалити дрібних комах, сухе листя та пил. Достатньо кількох хвилин, щоб прибрати більшість непрошених "сусідів".

Коли можна заносити ялинку в дім

Після очищення дерево має бути сухим — волога на гілках може призвести до появи запаху та швидкого обсипання хвої. Після струшування та короткого підсушування ялинка готова до встановлення й прикрашання.

