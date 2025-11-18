Почему земля зеленеет на грядках и что делать - причины, последствия и быстрые решения

Земля на грядках позеленела — что это значит и как исправить
Зеленый налет на земле часто пугает огородников, но чаще всего это не мох, а следствие чрезмерного полива и уплотненной почвы. Проблема легко решается несколькими простыми действиями.
Новини.LIVE объясняет, почему почва зеленеет и как быстро вернуть грядкам нормальный вид.
Почему почва на грядках зеленеет
Появление зеленого налета на поверхности земли обычно не связано с кислотностью или мхом. Это признак того, что почва постоянно остается мокрой, плохо пропускает воздух и начинает уплотняться. Из-за избыточной влажности верхний слой пересыхает неравномерно и покрывается зеленой коркой.
Признаки переувлажнения почвы
Переувлажненная земля становится твердой, плотной, а местами даже трескается. На ней появляется тонкая зеленая пленка, сигнализирующая о застое воды и слабом воздухообмене. В такой среде корни растений начинают задыхаться, а развитие задерживается.
Как исправить ситуацию
Прежде всего нужно уменьшить полив — даже временная пауза поможет земле "перейти" в нормальный режим. Далее стоит разрыхлить поверхность, чтобы улучшить доступ кислорода и разрушить зеленую пробку. После этого почва быстро восстанавливается, а налет исчезает.
Как избежать проблемы в будущем
Чтобы земля не зеленела снова, полив следует делать умеренно, ориентируясь на состояние почвы, а не по календарю. Рыхление раз в несколько дней поможет поддерживать нормальную структуру, а также уменьшит риск застоя воды.
Мы уже писали о том, как эффективно остановить грибок и защитить пионы от повторного поражения.
Ранее объясняли то, какие три шага нужно сделать, чтобы компост успешно перезимовал.
Подробнее рассказывали о том, какие удобрения стоит выбрать и как правильно их внести.
Читайте Новини.LIVE!