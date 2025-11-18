Видео
Главная Дом и огород Земля на грядках позеленела — что это значит и как исправить

Земля на грядках позеленела — что это значит и как исправить

Дата публикации 18 ноября 2025 19:49
обновлено: 18:33
Почему земля зеленеет на грядках и что делать - причины, последствия и быстрые решения
Человек перекапывает грядку. Фото: Pinterest

Зеленый налет на земле часто пугает огородников, но чаще всего это не мох, а следствие чрезмерного полива и уплотненной почвы. Проблема легко решается несколькими простыми действиями.

Новини.LIVE объясняет, почему почва зеленеет и как быстро вернуть грядкам нормальный вид.

Почему почва на грядках зеленеет

Появление зеленого налета на поверхности земли обычно не связано с кислотностью или мхом. Это признак того, что почва постоянно остается мокрой, плохо пропускает воздух и начинает уплотняться. Из-за избыточной влажности верхний слой пересыхает неравномерно и покрывается зеленой коркой.

Признаки переувлажнения почвы

Переувлажненная земля становится твердой, плотной, а местами даже трескается. На ней появляется тонкая зеленая пленка, сигнализирующая о застое воды и слабом воздухообмене. В такой среде корни растений начинают задыхаться, а развитие задерживается.

Как исправить ситуацию

Прежде всего нужно уменьшить полив — даже временная пауза поможет земле "перейти" в нормальный режим. Далее стоит разрыхлить поверхность, чтобы улучшить доступ кислорода и разрушить зеленую пробку. После этого почва быстро восстанавливается, а налет исчезает.

Как избежать проблемы в будущем

Чтобы земля не зеленела снова, полив следует делать умеренно, ориентируясь на состояние почвы, а не по календарю. Рыхление раз в несколько дней поможет поддерживать нормальную структуру, а также уменьшит риск застоя воды.

земля советы огород сад эффективные способы полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
