Чому земля зеленіє на грядках і що робити - причини, наслідки та швидкі рішення

Земля на грядках позеленіла — що це означає і як виправити
Зелений наліт на землі часто лякає городників, але найчастіше це не мох, а наслідок надмірного поливу та ущільненого ґрунту. Проблема легко вирішується кількома простими діями.
Новини.LIVE пояснює, чому ґрунт зеленіє та як швидко повернути грядкам нормальний вигляд.
Чому ґрунт на грядках зеленіє
Поява зеленого нальоту на поверхні землі зазвичай не пов’язана з кислотністю чи мохом. Це ознака того, що ґрунт постійно залишається мокрим, погано пропускає повітря й починає ущільнюватися. Через надлишкову вологість верхній шар пересихає нерівномірно та вкривається зеленою коркою.
Ознаки перезволоження ґрунту
Перезволожена земля стає твердою, щільною, а місцями навіть тріскається. На ній з’являється тонка зелена плівка, що сигналізує про застій води та слабкий повітрообмін. У такому середовищі корені рослин починають задихатися, а розвиток затримується.
Як виправити ситуацію
Насамперед потрібно зменшити полив — навіть тимчасова пауза допоможе землі "перейти" у нормальний режим. Далі варто розпушити поверхню, щоб поліпшити доступ кисню й зруйнувати зелену корку. Після цього ґрунт швидко відновлюється, а наліт зникає.
Як уникнути проблеми у майбутньому
Щоб земля не зеленіла знову, полив варто робити помірно, орієнтуючись на стан ґрунту, а не за календарем. Розпушування раз на кілька днів допоможе підтримувати нормальну структуру, а також зменшить ризик застою води.
