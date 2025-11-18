Чому земля зеленіє на грядках і що робити - причини, наслідки та швидкі рішення

Людина перекопує грядку. Фото: Pinterest

Зелений наліт на землі часто лякає городників, але найчастіше це не мох, а наслідок надмірного поливу та ущільненого ґрунту. Проблема легко вирішується кількома простими діями.

Новини.LIVE пояснює, чому ґрунт зеленіє та як швидко повернути грядкам нормальний вигляд.

Реклама

Читайте також:

Чому ґрунт на грядках зеленіє

Поява зеленого нальоту на поверхні землі зазвичай не пов’язана з кислотністю чи мохом. Це ознака того, що ґрунт постійно залишається мокрим, погано пропускає повітря й починає ущільнюватися. Через надлишкову вологість верхній шар пересихає нерівномірно та вкривається зеленою коркою.

Ознаки перезволоження ґрунту

Перезволожена земля стає твердою, щільною, а місцями навіть тріскається. На ній з’являється тонка зелена плівка, що сигналізує про застій води та слабкий повітрообмін. У такому середовищі корені рослин починають задихатися, а розвиток затримується.

Як виправити ситуацію

Насамперед потрібно зменшити полив — навіть тимчасова пауза допоможе землі "перейти" у нормальний режим. Далі варто розпушити поверхню, щоб поліпшити доступ кисню й зруйнувати зелену корку. Після цього ґрунт швидко відновлюється, а наліт зникає.

Як уникнути проблеми у майбутньому

Щоб земля не зеленіла знову, полив варто робити помірно, орієнтуючись на стан ґрунту, а не за календарем. Розпушування раз на кілька днів допоможе підтримувати нормальну структуру, а також зменшить ризик застою води.

Ми вже писали, як ефективно зупинити грибок і захистити півонії від повторного ураження.

Раніше пояснювали, які три кроки потрібно зробити, щоб компост успішно перезимував.

Детальніше розповідали про те, які добрива варто обрати та як правильно їх внести.