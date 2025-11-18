Догляд за компостом у листопаді - що потрібно зробити перед зимою

Компост у саду. Фото: Pixabay

У листопаді компостна купа потребує обов’язкового догляду, щоб органіка встигла дозріти та перетворитись на якісне добриво. Правильні дії зараз гарантують результат навесні.

Новини.LIVE пояснює, які три кроки потрібно зробити, щоб компост успішно перезимував.

Реклама

Читайте також:

Як підготувати компостну купу до зими

Компостна купа працює ефективно лише тоді, коли органіка отримує повітря, вологу та тепло. У листопаді ці процеси уповільнюються, тому важливо підтримати купу, щоб вона продовжила дозрівати навіть під час холодів.

Перемішайте верхній шар

Раз на два тижні потрібно піднімати та перевертати верхній шар органіки. Це покращує повітрообмін, пришвидшує розкладання та не дає купі "задихатися". Таке легке перемішування допомагає рівномірно розподілити вологу й тепло всередині купи.

Полийте гарячою водою

Якщо осінь була сухою, компост потрібно зволожити. Гаряча вода прискорює дозрівання, а додавання гною посилює процеси перегнивання. Зволоження також підтримує температуру всередині купи.

Укрийте компост на зиму

Щоб зберегти тепло всередині купи, її накривають органічним матеріалом: сумішшю листя й дрібних гілок або землі шаром до 40 см. Це захищає компост від промокання та різких перепадів температур.

Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Детальніше розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.