Уход за компостом в ноябре - что нужно сделать перед зимой

Компост в саду. Фото: Pixabay

В ноябре компостная куча требует обязательного ухода, чтобы органика успела созреть и превратиться в качественное удобрение. Правильные действия сейчас гарантируют результат весной.

Новини.LIVE объясняет, какие три шага нужно сделать, чтобы компост успешно перезимовал.

Реклама

Читайте также:

Как подготовить компостную кучу к зиме

Компостная куча работает эффективно только тогда, когда органика получает воздух, влагу и тепло. В ноябре эти процессы замедляются, поэтому важно поддержать кучу, чтобы она продолжила созревать даже во время холодов.

Перемешайте верхний слой

Раз в две недели нужно поднимать и переворачивать верхний слой органики. Это улучшает воздухообмен, ускоряет разложение и не дает куче "задыхаться". Такое легкое перемешивание помогает равномерно распределить влагу и тепло внутри кучи.

Полейте горячей водой

Если осень была сухой, компост нужно увлажнить. Горячая вода ускоряет созревание, а добавление навоза усиливает процессы перегнивания. Увлажнение также поддерживает температуру внутри кучи.

Укройте компост на зиму

Чтобы сохранить тепло внутри кучи, ее накрывают органическим материалом: смесью листьев и мелких веток или земли слоем до 40 см. Это защищает компост от промокания и резких перепадов температур.

Мы уже писали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Ранее объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Подробнее рассказывали о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.