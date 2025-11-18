Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что сделать с компостом в ноябре — три ключевых дела

Что сделать с компостом в ноябре — три ключевых дела

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 02:45
обновлено: 15:06
Уход за компостом в ноябре - что нужно сделать перед зимой
Компост в саду. Фото: Pixabay

В ноябре компостная куча требует обязательного ухода, чтобы органика успела созреть и превратиться в качественное удобрение. Правильные действия сейчас гарантируют результат весной.

Новини.LIVE объясняет, какие три шага нужно сделать, чтобы компост успешно перезимовал.

Реклама
Читайте также:

Как подготовить компостную кучу к зиме

Компостная куча работает эффективно только тогда, когда органика получает воздух, влагу и тепло. В ноябре эти процессы замедляются, поэтому важно поддержать кучу, чтобы она продолжила созревать даже во время холодов.

Перемешайте верхний слой

Раз в две недели нужно поднимать и переворачивать верхний слой органики. Это улучшает воздухообмен, ускоряет разложение и не дает куче "задыхаться". Такое легкое перемешивание помогает равномерно распределить влагу и тепло внутри кучи.

Полейте горячей водой

Если осень была сухой, компост нужно увлажнить. Горячая вода ускоряет созревание, а добавление навоза усиливает процессы перегнивания. Увлажнение также поддерживает температуру внутри кучи.

Укройте компост на зиму

Чтобы сохранить тепло внутри кучи, ее накрывают органическим материалом: смесью листьев и мелких веток или земли слоем до 40 см. Это защищает компост от промокания и резких перепадов температур.

Мы уже писали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Ранее объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Подробнее рассказывали о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.

зима ноябрь советы огород сад компост
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации