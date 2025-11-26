Видео
Хранение семян зимой — советы, чтобы не потерять всхожесть

Хранение семян зимой — советы, чтобы не потерять всхожесть

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 22:33
Как хранить семена зимой - условия, температура и советы для высокой всхожести
Семена в руке. Фото: Freepik

Зимой семена нуждаются в правильном хранении, чтобы не потерять всхожесть и силу роста. Если обеспечить сухость, прохладу и защиту от влаги — весной они дадут дружные всходы и щедрый урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как хранить семена до нового сезона без потерь.

Читайте также:

Подготовка семян

  • Хорошо просушите семена после сбора: разложите на бумаге или салфетках на 5-7 дней.
  • Храните в бумажных конвертах или пакетах, подписав названия культур.
  • Для удобства можно оставить семена на салфетках и высевать вместе с ними весной.

Как хранить дома

  • Используйте плотно закрытые контейнеры или стеклянные банки.
  • Добавьте сухое молоко или силикагель, чтобы избежать влажности.
  • Оптимальная температура — +4...+8 °C, храните подальше от морозильной камеры.

Как проверить всхожесть

Перед посевом проверьте семена: положите несколько зерен на влажную салфетку, накройте пленкой и оставьте в теплом месте. Если за 5-7 дней прорастет более половины — семена пригодны.

Полезные советы

  • Не храните семена более трех лет.
  • Держите контейнеры подальше от источников тепла.
  • Раз в несколько месяцев проверяйте содержимое, чтобы избежать плесени.

Мы уже писали о том, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома, на балконе или в саду.

Ранее объясняли то, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Подробнее рассказывали о том, как быстро высушить сырые дрова и разжечь печь без неприятного дыма.

зима советы дом эффективные способы хранение дома семена
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
