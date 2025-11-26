Как хранить семена зимой - условия, температура и советы для высокой всхожести

Семена в руке. Фото: Freepik

Зимой семена нуждаются в правильном хранении, чтобы не потерять всхожесть и силу роста. Если обеспечить сухость, прохладу и защиту от влаги — весной они дадут дружные всходы и щедрый урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как хранить семена до нового сезона без потерь.

Подготовка семян

Хорошо просушите семена после сбора: разложите на бумаге или салфетках на 5-7 дней.

Храните в бумажных конвертах или пакетах, подписав названия культур.

Для удобства можно оставить семена на салфетках и высевать вместе с ними весной.

Как хранить дома

Используйте плотно закрытые контейнеры или стеклянные банки.

Добавьте сухое молоко или силикагель, чтобы избежать влажности.

Оптимальная температура — +4...+8 °C, храните подальше от морозильной камеры.

Как проверить всхожесть

Перед посевом проверьте семена: положите несколько зерен на влажную салфетку, накройте пленкой и оставьте в теплом месте. Если за 5-7 дней прорастет более половины — семена пригодны.

Полезные советы

Не храните семена более трех лет.

Держите контейнеры подальше от источников тепла.

Раз в несколько месяцев проверяйте содержимое, чтобы избежать плесени.

