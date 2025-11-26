Как хранить семена зимой - условия, температура и советы для высокой всхожести

Хранение семян зимой — советы, чтобы не потерять всхожесть
Зимой семена нуждаются в правильном хранении, чтобы не потерять всхожесть и силу роста. Если обеспечить сухость, прохладу и защиту от влаги — весной они дадут дружные всходы и щедрый урожай.
Новини.LIVE рассказывает, как хранить семена до нового сезона без потерь.
Подготовка семян
- Хорошо просушите семена после сбора: разложите на бумаге или салфетках на 5-7 дней.
- Храните в бумажных конвертах или пакетах, подписав названия культур.
- Для удобства можно оставить семена на салфетках и высевать вместе с ними весной.
Как хранить дома
- Используйте плотно закрытые контейнеры или стеклянные банки.
- Добавьте сухое молоко или силикагель, чтобы избежать влажности.
- Оптимальная температура — +4...+8 °C, храните подальше от морозильной камеры.
Как проверить всхожесть
Перед посевом проверьте семена: положите несколько зерен на влажную салфетку, накройте пленкой и оставьте в теплом месте. Если за 5-7 дней прорастет более половины — семена пригодны.
Полезные советы
- Не храните семена более трех лет.
- Держите контейнеры подальше от источников тепла.
- Раз в несколько месяцев проверяйте содержимое, чтобы избежать плесени.
