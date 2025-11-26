Як зберігати насіння взимку - умови, температура та поради для високої схожості

Насіння в руці. Фото: Freepik

Взимку насіння потребує правильного зберігання, щоб не втратити схожість і силу росту. Якщо забезпечити сухість, прохолоду й захист від вологи — навесні воно дасть дружні сходи й щедрий урожай.

Новини.LIVE розповідає, як зберігати насіння до нового сезону без втрат.

Підготовка насіння

Добре просушіть насіння після збору: розкладіть на папері або серветках на 5-7 днів.

Зберігайте у паперових конвертах чи пакетах, підписавши назви культур.

Для зручності можна залишити насіння на серветках і висівати разом із ними навесні.

Як зберігати вдома

Використовуйте щільно закриті контейнери або скляні банки.

Додайте сухе молоко чи силікагель, щоб уникнути вологості.

Оптимальна температура — +4…+8 °C, зберігайте подалі від морозильної камери.

Як перевірити схожість

Перед посівом перевірте насіння: покладіть кілька зернят на вологу серветку, накрийте плівкою й залиште у теплому місці. Якщо за 5-7 днів проросте понад половина — насіння придатне.

Корисні поради

Не зберігайте насіння більше трьох років.

Тримайте контейнери подалі від джерел тепла.

Раз на кілька місяців перевіряйте вміст, щоб уникнути плісняви.

