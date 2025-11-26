Як зберігати насіння взимку - умови, температура та поради для високої схожості

Зберігання насіння взимку — поради, щоб не втратити схожість
Взимку насіння потребує правильного зберігання, щоб не втратити схожість і силу росту. Якщо забезпечити сухість, прохолоду й захист від вологи — навесні воно дасть дружні сходи й щедрий урожай.
Новини.LIVE розповідає, як зберігати насіння до нового сезону без втрат.
Підготовка насіння
- Добре просушіть насіння після збору: розкладіть на папері або серветках на 5-7 днів.
- Зберігайте у паперових конвертах чи пакетах, підписавши назви культур.
- Для зручності можна залишити насіння на серветках і висівати разом із ними навесні.
Як зберігати вдома
- Використовуйте щільно закриті контейнери або скляні банки.
- Додайте сухе молоко чи силікагель, щоб уникнути вологості.
- Оптимальна температура — +4…+8 °C, зберігайте подалі від морозильної камери.
Як перевірити схожість
Перед посівом перевірте насіння: покладіть кілька зернят на вологу серветку, накрийте плівкою й залиште у теплому місці. Якщо за 5-7 днів проросте понад половина — насіння придатне.
Корисні поради
- Не зберігайте насіння більше трьох років.
- Тримайте контейнери подалі від джерел тепла.
- Раз на кілька місяців перевіряйте вміст, щоб уникнути плісняви.
Ми вже писали про те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома, на балконі чи в саду.
Раніше пояснювали те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.
Детальніше розповідали про те, як швидко висушити сирі дрова й розпалити піч без неприємного диму.
Читайте Новини.LIVE!