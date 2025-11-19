Видео
Защита дома от сквозняков — простые шаги перед морозами

Дата публикации 19 ноября 2025 22:33
обновлено: 16:05
Как защитить дом от сквозняков зимой - проверка окон, дверей и способы утепления
Дом под снегом. Фото: Freepik

Зимой сквозняки быстро охлаждают дом и увеличивают расходы на отопление, даже если батареи работают на максимуме. Устранить их можно простыми средствами, не делая ремонт и не тратя большие суммы.

Новини.LIVE делится действенными способами, как защитить дом от сквозняков и сохранить тепло в холодный сезон.

Где появляются сквозняки чаще всего

В большинстве домов холод заходит через:

  • неплотные пластиковые и деревянные окна;
  • щели под дверями;
  • розетки на внешних стенах;
  • неутепленные подоконники.

Эти места стоит проверить в первую очередь.

Как проверить наличие сквозняков

Проведите зажженной свечой или полоской бумаги возле окон и дверей — если она колеблется, есть утечка тепла. Метод простой и точный. Обнаруженные зоны надо закрыть сразу, чтобы не терять тепло.

Утепление окон

Чтобы устранить сквозняки:

  • замените изношенные резиновые уплотнители;
  • заклейте щели силиконовым герметиком;
  • используйте теплоизоляционную ленту;
  • утеплите подоконник монтажной пеной.

Так окна сохранят тепло даже во время сильных морозов.

Как заделать дверные щели

Под дверью устанавливают порог или резиновый уплотнитель. Если дверь выходит на улицу — добавьте термоштору или тяжелую портьеру. Это уменьшает теплопотери и повышает комфорт в коридоре.

Другие простые решения

Самые эффективные способы:

  • заглушки на розетки наружных стен;
  • уплотнители на вентиляционные решетки;
  • коврики у входа;
  • текстильные "змейки" на полу возле щелей.

Такие мелочи заметно снижают движение холодного воздуха.

Автор:
Автор:
Леонид Волков
