Как защитить дом от сквозняков зимой - проверка окон, дверей и способы утепления

Защита дома от сквозняков — простые шаги перед морозами
Зимой сквозняки быстро охлаждают дом и увеличивают расходы на отопление, даже если батареи работают на максимуме. Устранить их можно простыми средствами, не делая ремонт и не тратя большие суммы.
Новини.LIVE делится действенными способами, как защитить дом от сквозняков и сохранить тепло в холодный сезон.
Где появляются сквозняки чаще всего
В большинстве домов холод заходит через:
- неплотные пластиковые и деревянные окна;
- щели под дверями;
- розетки на внешних стенах;
- неутепленные подоконники.
Эти места стоит проверить в первую очередь.
Как проверить наличие сквозняков
Проведите зажженной свечой или полоской бумаги возле окон и дверей — если она колеблется, есть утечка тепла. Метод простой и точный. Обнаруженные зоны надо закрыть сразу, чтобы не терять тепло.
Утепление окон
Чтобы устранить сквозняки:
- замените изношенные резиновые уплотнители;
- заклейте щели силиконовым герметиком;
- используйте теплоизоляционную ленту;
- утеплите подоконник монтажной пеной.
Так окна сохранят тепло даже во время сильных морозов.
Как заделать дверные щели
Под дверью устанавливают порог или резиновый уплотнитель. Если дверь выходит на улицу — добавьте термоштору или тяжелую портьеру. Это уменьшает теплопотери и повышает комфорт в коридоре.
Другие простые решения
Самые эффективные способы:
- заглушки на розетки наружных стен;
- уплотнители на вентиляционные решетки;
- коврики у входа;
- текстильные "змейки" на полу возле щелей.
Такие мелочи заметно снижают движение холодного воздуха.
