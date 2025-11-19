Как защитить дом от сквозняков зимой - проверка окон, дверей и способы утепления

Дом под снегом. Фото: Freepik

Зимой сквозняки быстро охлаждают дом и увеличивают расходы на отопление, даже если батареи работают на максимуме. Устранить их можно простыми средствами, не делая ремонт и не тратя большие суммы.

Новини.LIVE делится действенными способами, как защитить дом от сквозняков и сохранить тепло в холодный сезон.

Реклама

Читайте также:

Где появляются сквозняки чаще всего

В большинстве домов холод заходит через:

неплотные пластиковые и деревянные окна;

щели под дверями;

розетки на внешних стенах;

неутепленные подоконники.

Эти места стоит проверить в первую очередь.

Как проверить наличие сквозняков

Проведите зажженной свечой или полоской бумаги возле окон и дверей — если она колеблется, есть утечка тепла. Метод простой и точный. Обнаруженные зоны надо закрыть сразу, чтобы не терять тепло.

Утепление окон

Чтобы устранить сквозняки:

замените изношенные резиновые уплотнители;

заклейте щели силиконовым герметиком;

используйте теплоизоляционную ленту;

утеплите подоконник монтажной пеной.

Так окна сохранят тепло даже во время сильных морозов.

Как заделать дверные щели

Под дверью устанавливают порог или резиновый уплотнитель. Если дверь выходит на улицу — добавьте термоштору или тяжелую портьеру. Это уменьшает теплопотери и повышает комфорт в коридоре.

Другие простые решения

Самые эффективные способы:

заглушки на розетки наружных стен;

уплотнители на вентиляционные решетки;

коврики у входа;

текстильные "змейки" на полу возле щелей.

Такие мелочи заметно снижают движение холодного воздуха.

Мы уже писали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Ранее объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Подробнее рассказывали о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.