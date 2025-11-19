Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Захист дому від протягів — прості кроки перед морозами

Захист дому від протягів — прості кроки перед морозами

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 22:33
Оновлено: 16:05
Як захистити будинок від протягів узимку - перевірка вікон, дверей та способи утеплення
Будинок під снігом. Фото: Freepik

Взимку протяги швидко охолоджують будинок і збільшують витрати на опалення, навіть якщо батареї працюють на максимумі. Усунути їх можна простими засобами, не роблячи ремонт і не витрачаючи великі суми.

Новини.LIVE ділиться дієвими способами, як захистити дім від протягів та зберегти тепло у холодний сезон.

Реклама
Читайте також:

Де з’являються протяги найчастіше

У більшості будинків холод заходить через:

  • нещільні пластикові та деревʼяні вікна;
  • щілини під дверима;
  • розетки на зовнішніх стінах;
  • неутеплені підвіконня.

Ці місця варто перевірити в першу чергу.

Як перевірити наявність протягів

Проведіть запаленою свічкою або смужкою паперу біля вікон та дверей — якщо вона коливається, є витік тепла. Метод простий і точний. Виявлені зони треба закрити одразу, щоб не втрачати тепло.

Утеплення вікон

Щоб усунути протяги:

  • замініть зношені гумові ущільнювачі;
  • заклейте щілини силіконовим герметиком;
  • використовуйте теплоізоляційну стрічку;
  • утепліть підвіконня монтажною піною.

Так вікна збережуть тепло навіть під час сильних морозів.

Як закрити дверні щілини

Під дверима встановлюють поріг або гумовий ущільнювач. Якщо двері виходять на вулицю — додайте термоштору або важку портьєру. Це зменшує тепловтрати і підвищує комфорт у коридорі.

Інші прості рішення

Найефективніші способи:

  • заглушки на розетки зовнішніх стін;
  • ущільнювачі на вентиляційні решітки;
  • килимки біля входу;
  • текстильні "змійки" на підлозі біля щілин.

Такі дрібниці помітно знижують рух холодного повітря.

Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Детальніше розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

зима морози поради будинок ефективні способи захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації