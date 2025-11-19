Як захистити будинок від протягів узимку - перевірка вікон, дверей та способи утеплення

Захист дому від протягів — прості кроки перед морозами
Взимку протяги швидко охолоджують будинок і збільшують витрати на опалення, навіть якщо батареї працюють на максимумі. Усунути їх можна простими засобами, не роблячи ремонт і не витрачаючи великі суми.
Новини.LIVE ділиться дієвими способами, як захистити дім від протягів та зберегти тепло у холодний сезон.
Де з’являються протяги найчастіше
У більшості будинків холод заходить через:
- нещільні пластикові та деревʼяні вікна;
- щілини під дверима;
- розетки на зовнішніх стінах;
- неутеплені підвіконня.
Ці місця варто перевірити в першу чергу.
Як перевірити наявність протягів
Проведіть запаленою свічкою або смужкою паперу біля вікон та дверей — якщо вона коливається, є витік тепла. Метод простий і точний. Виявлені зони треба закрити одразу, щоб не втрачати тепло.
Утеплення вікон
Щоб усунути протяги:
- замініть зношені гумові ущільнювачі;
- заклейте щілини силіконовим герметиком;
- використовуйте теплоізоляційну стрічку;
- утепліть підвіконня монтажною піною.
Так вікна збережуть тепло навіть під час сильних морозів.
Як закрити дверні щілини
Під дверима встановлюють поріг або гумовий ущільнювач. Якщо двері виходять на вулицю — додайте термоштору або важку портьєру. Це зменшує тепловтрати і підвищує комфорт у коридорі.
Інші прості рішення
Найефективніші способи:
- заглушки на розетки зовнішніх стін;
- ущільнювачі на вентиляційні решітки;
- килимки біля входу;
- текстильні "змійки" на підлозі біля щілин.
Такі дрібниці помітно знижують рух холодного повітря.
Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.
Раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.
Детальніше розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.
Читайте Новини.LIVE!