Як захистити будинок від протягів узимку - перевірка вікон, дверей та способи утеплення

Взимку протяги швидко охолоджують будинок і збільшують витрати на опалення, навіть якщо батареї працюють на максимумі. Усунути їх можна простими засобами, не роблячи ремонт і не витрачаючи великі суми.

Новини.LIVE ділиться дієвими способами, як захистити дім від протягів та зберегти тепло у холодний сезон.

Де з’являються протяги найчастіше

У більшості будинків холод заходить через:

нещільні пластикові та деревʼяні вікна;

щілини під дверима;

розетки на зовнішніх стінах;

неутеплені підвіконня.

Ці місця варто перевірити в першу чергу.

Як перевірити наявність протягів

Проведіть запаленою свічкою або смужкою паперу біля вікон та дверей — якщо вона коливається, є витік тепла. Метод простий і точний. Виявлені зони треба закрити одразу, щоб не втрачати тепло.

Утеплення вікон

Щоб усунути протяги:

замініть зношені гумові ущільнювачі;

заклейте щілини силіконовим герметиком;

використовуйте теплоізоляційну стрічку;

утепліть підвіконня монтажною піною.

Так вікна збережуть тепло навіть під час сильних морозів.

Як закрити дверні щілини

Під дверима встановлюють поріг або гумовий ущільнювач. Якщо двері виходять на вулицю — додайте термоштору або важку портьєру. Це зменшує тепловтрати і підвищує комфорт у коридорі.

Інші прості рішення

Найефективніші способи:

заглушки на розетки зовнішніх стін;

ущільнювачі на вентиляційні решітки;

килимки біля входу;

текстильні "змійки" на підлозі біля щілин.

Такі дрібниці помітно знижують рух холодного повітря.

