Запрет полива на огороде в Украине — как правильно, чтобы не нарушать закон, советы

В некоторых регионах Украины существуют запреты, которые касаются использования воды на участках, но для урожая это настоящая катастрофа. Чтобы не потерять растения и не остаться с пустым огородом и садом, узнайте, что делать в этом случае и как не нарушать правила.

Почему нельзя пользоваться шлангами

В Украине существуют регионы, где нельзя использовать полив по таким причинам, как:

Климатическая засуха

Дефицит водных ресурсов

Повреждение инфраструктуры из-за войны

Отсутствие финансирования

Полив растений на огороде со шланга. Фото: Decorexpro

Как поливать растения во время запрета

Использование ведра или лейки

Возьмите обычную лейку и поливайте свои растения не сверху, а под корень, чтобы вода попадала на источник питания. Большие культуры лучше обильно поливать, но один раз в неделю.

Сбор дождевой воды

Поставьте водосборники или бочки под водосточные трубы, чтобы собирать воду с дождя, которая идеально подходит для растений. Дело в том, что вода с крыши более мягкая и не содержит хлора.

Установка дождевой цепи

Принцип дождевой цепи заключается в том, что вода стекает по цепи в сосуд или водосборник. Такой метод подходит даже для маленьких участков, на которых нет места для бочек.

Использование домашней воды

Огород можно полить водой, которая остается у вас после мытья рук, варки пищи или принятия душа. Но ни в коем случае не пользуйтесь водой, которая содержит хлор, или средствами для уборки.

Установка капельной системы

Если у вас есть время и ресурсы, установите себе автоматическую систему с капельным орошением. Эта система позволяет вам экономить до 70% воды и подает ее сразу под корень.

