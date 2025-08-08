Чим треба обробити сад з городом у серпні 2025, щоб захистити їх від шкідників і хвороб — поради дачникам

Людина, яка обприскує рослини на городі. Фото: House Digest

Наприкінці літа рослини на городі та в саду часто страждають від різних захворювань і шкідників, тому їх обов’язково потрібно захищати. Досвідчені дачники розповіли, чим необхідно обробляти культури з квітами на городі та в саду в останній літній місяць.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

На жаль, рослини на городі та в саду дуже часто страждають від різних шкідників і хвороб, які знищують цілі врожаї і псують цвітіння. Особливо це відбувається наприкінці літа, коли все це активізується на ділянці. І якщо ви думаєте, що немає сенсу боротися через закінчення сезону, то ви помиляєтеся, адже робити це потрібно обов’язково.

Дачники з досвідом рекомендують провести обробку рослин наприкінці літа, щоб швидко та ефективно позбутися шкідників і захистити їх від хвороб на майбутнє. Дізнайтеся, які саме препарати варто використовувати, щоб зберегти врожай і цвітіння на майбутнє.

Обприскування плодового дерева в саду. Фото: Freepik

Чим варто обробити город і сад наприкінці літа 2025 року

Досвідчені дачники радять користуватися препаратами, в основі яких є сірка. Ви маєте зробити все, щоб спори зі шкідниками не могли зимувати в рослинах, оскільки без правильної обробки вони так і не залишаться на вашій ділянці, а в майбутньому активізуються.

Чим обробка корисна для рослин

Вчасна обробка рослин на городі та в саду підтримують стан ґрунту і захищають ділянку від нашестя різних паразитів і розвитку небезпечних захворювань. Це допоможе вам вирощувати великий і здоровий врожай на своїй дачній ділянці наступного сезону, не хвилюючись за рослини.

