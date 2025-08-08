Видео
Главная Дом и огород Чем обработать растения на огороде и в саду в конце лета 2025

Чем обработать растения на огороде и в саду в конце лета 2025

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:54
Чем надо обработать сад с огородом в августе 2025, чтобы защитить их от вредителей и болезней — советы дачникам
Человек, который опрыскивает растения на огороде. Фото: House Digest

В конце лета растения на огороде и в саду часто страдают от различных заболеваний и вредителей, поэтому их обязательно нужно защищать. Опытные дачники рассказали, чем необходимо обрабатывать культуры с цветами на огороде и в саду в последний летний месяц.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

К сожалению, растения на огороде и в саду очень часто страдают от различных вредителей и болезней, которые уничтожают целые урожаи и портят цветение. Особенно это происходит в конце лета, когда все это активизируется на участке. И если вы думаете, что нет смысла бороться из-за окончания сезона, то вы ошибаетесь, ведь делать это нужно обязательно.

Дачники с опытом рекомендуют провести обработку растений в конце лета, чтобы быстро и эффективно избавиться от вредителей и защитить их от болезней на будущее. Узнайте, какие именно препараты стоит использовать, чтобы сохранить урожай и цветение на будущее.

Обработка растений
Опрыскивание плодового дерева в саду. Фото: Freepik

Чем стоит обработать огород и сад в конце лета 2025 года

Опытные дачники советуют пользоваться препаратами, в основе которых есть сера. Вы должны сделать все, чтобы споры с вредителями не могли зимовать в растениях, поскольку без правильной обработки они так и не останутся на вашем участке, а в будущем активизируются.

Чем обработка полезна для растений

Своевременная обработка растений на огороде и в саду поддерживают состояние почвы и защищают участок от нашествия различных паразитов и развития опасных заболеваний. Это поможет вам выращивать большой и здоровый урожай на своем дачном участке в следующем сезоне, не волнуясь за растения.

Напомним, мы писали о том, чем нужно посыпать грядки на огороде осенью.

Ранее мы рассказывали о том, что и когда сажать на огороде в августе 2025 года по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, когда опрыскивать растения, если после обработки пошел дождь.

растения советы огород сад эффективные способы вредители
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
