Чим треба посипати город восени 2025, щоб покращити майбутній врожай — поради дачникам

Процес підживлення грядок на городі добривом. Фото: Fakt

Дуже часто земля після збору врожаю залишається виснаженою, тому її необхідно насичувати корисними мікроелементами. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно посипати грядки на городі в осінню пору року, щоб сприяти гарному майбутньому врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Калімагнезія

До складу цього добрива входить калій, який регулює водний баланс у рослинах, і магній, який бере участь у процесі фотосинтезу. А ще це добриво вважається добривом пролонгованої дії, тобто, гранули будуть розчинятися в ґрунті повільніше на десять місяців.

Оскільки від нестачі поживних мікроелементів страждає найбільше картопля, вам варто покращити родючість ґрунту до наступної посадки цього овоча. Для цього вам потрібно взяти два кілограма калімагнезії на півтори сотні земельної ділянки.

Підживлення кущів полуниці на городі. Фото: Pinterest

Суперфосфат

Дачники з досвідом наголошують, що це класичне осіннє добриво, яке має пролонговану дію. Його на городах використовують вже протягом багатьох років. А щоб приготувати суміш для підживлення ґрунту, вам потрібно буде також взяти два кілограма.

Сульфат амонію

Цей засіб відповідає за заповнення азоту і сірки у вигляді іонів, тому його також потрібно буде взяти два кілограма.

Посипання грядок на городі добривом. Фото: Pinterest

Як правильно підживлювати город восени

Для підживлення городу восени вам потрібно всі інгредієнти між собою гарно перемішати в сухому вигляді, після чого рівномірно розкидати по городу. На один квадратний метр треба використовувати десь по три-чотири столові ложки добрив. Але будьте обережні, щоб волога туди не потрапляла.

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