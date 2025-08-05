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Главная Дом и огород Обязательно посыпьте этим грядки на огороде осенью 2025

Обязательно посыпьте этим грядки на огороде осенью 2025

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 16:54
Чем надо посыпать огород осенью 2025, чтобы улучшить будущий урожай — советы дачникам
Процесс подкормки грядок на огороде удобрением. Фото: Fakt

Очень часто земля после сбора урожая остается истощенной, поэтому ее необходимо насыщать полезными микроэлементами. Опытные дачники рассказали, чем нужно посыпать грядки на огороде в осеннее время года, чтобы способствовать хорошему будущему урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем необходимо удобрить землю на огороде осенью

Калимагнезия

В состав этого удобрения входит калий, который регулирует водный баланс в растениях, и магний, который участвует в процессе фотосинтеза. А еще это удобрение считается удобрением пролонгированного действия, то есть, гранулы будут растворяться в почве медленнее на десять месяцев.

Поскольку от недостатка питательных микроэлементов страдает больше всего картофель, вам стоит улучшить плодородие почвы до следующей посадки этого овоща. Для этого вам нужно взять два килограмма калимагнезии на полторы сотни земельного участка.

Подкормка клубники
Подкормка кустов клубники на огороде. Фото: Pinterest

Суперфосфат суперфосфат

Дачники с опытом отмечают, что это классическое осеннее удобрение, которое имеет пролонгированное действие. Его на огородах используют уже на протяжении многих лет. А чтобы приготовить смесь для подкормки почвы, вам нужно будет также взять два килограмма.

Сульфат аммония

Это средство отвечает за восполнение азота и серы в виде ионов, поэтому его также нужно будет взять два килограмма.

Удобрение участка
Посыпание грядок на огороде удобрением. Фото: Pinterest

Как правильно подкармливать огород осенью

Для подкормки огорода осенью вам нужно все ингредиенты между собой хорошо перемешать в сухом виде, после чего равномерно разбросать по огороду. На один квадратный метр надо использовать где-то по три-четыре столовые ложки удобрений. Но будьте осторожны, чтобы влага туда не попадала.

Напомним, мы писали о том, почему нужно поливать огород водой из черных бочек.

Ранее мы рассказывали о том, что можно посадить на огороде в августе 2025 года.

Также мы сообщали о том, как можно увеличить урожай голубики на огороде.

урожай осень удобрения советы огород
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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