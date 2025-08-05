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Головна Дім та город Не викидайте вугілля після шашлику — чим воно корисне на городі

Не викидайте вугілля після шашлику — чим воно корисне на городі

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 07:32
Як можна покращити врожай на городі вугіллям з мангалу — поради дачникам
Вугілля у мангалі та посипання рослини на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Якщо ви смажили шашлик, і полум’я починає згасати, не хапайтеся за лопату, щоб все викинути, оскільки залишки ще можуть бути корисними для ваших рослин. Досвідчені дачники пояснили, як вугілля з вогнища може стати в нагоді на вашому городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Виявляється, залишки після "посиденьок" біля вогнища можна перетворити на цінний інструмент для покращення врожаю на городі. Справа в тому, що це справжнє "чорне золото" для ваших рослин, а тому викидати вугілля з мангалу не варто.

Дачники з досвідом пояснили, як залишки після шашлику, які називають біовугіллям, можуть підвищити врожайність на вашому городі.

Уголь
Спалювання вугілля у вогнищі для шашлику. Фото: Pixabay

Чим корисне біовугілля для рослин на городі

До складу деревного вугілля входить величезна кількість мікроскопічних пор, які впливають на ґрунт одразу з кількох боків. По-перше, біовугілля діє на ґрунт як резервуар для води, поглинаючи надмірну кількість вологи після дощу і віддаючи її рослинам у посуху.

По-друге, залишки з вогнища не дають корисним елементам вимиватися з ґрунту. По-третє, таке вугілля гарно розпушує ґрунт, покращуючи обмін повітря в кореневій системі та допомагаючи рослинам засвоювати живлення, в результаті чого ґрунт стає кращим за структурою.

Як підвищити врожайність на городі вугіллям з вогнища

Щоб покращити врожай на городі, почекайте, доки вугілля з мангалу повністю не охолоне, після чого подрібніть його до фракції розміром від 0,5 до двох сантиметрів. Для цього покладіть вугілля до міцного мішку і обережно постукайте по ньому молотком.

Навесні або восени під час перекопки ділянки внесіть це вугілля в ґрунт на городі. На один квадратний метр береться десь один-два літри подрібненого вугілля. Розподіліть таку кількість по поверхні ґрунту і перемішайте її з верхнім шаром на глибину в десять чи 15 сантиметрів.

Нагадаємо, ми писали про те, чому важливо тримати воду для поливу городу в чорних бочках. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна обробляти рослини на городі одразу після дощу. 

Також ми повідомляли про те, чим варто посипати компост для прискорення достигання.

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Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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