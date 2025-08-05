Як можна покращити врожай на городі вугіллям з мангалу — поради дачникам

Не викидайте вугілля після шашлику — чим воно корисне на городі
Якщо ви смажили шашлик, і полум’я починає згасати, не хапайтеся за лопату, щоб все викинути, оскільки залишки ще можуть бути корисними для ваших рослин. Досвідчені дачники пояснили, як вугілля з вогнища може стати в нагоді на вашому городі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Виявляється, залишки після "посиденьок" біля вогнища можна перетворити на цінний інструмент для покращення врожаю на городі. Справа в тому, що це справжнє "чорне золото" для ваших рослин, а тому викидати вугілля з мангалу не варто.
Дачники з досвідом пояснили, як залишки після шашлику, які називають біовугіллям, можуть підвищити врожайність на вашому городі.
Чим корисне біовугілля для рослин на городі
До складу деревного вугілля входить величезна кількість мікроскопічних пор, які впливають на ґрунт одразу з кількох боків. По-перше, біовугілля діє на ґрунт як резервуар для води, поглинаючи надмірну кількість вологи після дощу і віддаючи її рослинам у посуху.
По-друге, залишки з вогнища не дають корисним елементам вимиватися з ґрунту. По-третє, таке вугілля гарно розпушує ґрунт, покращуючи обмін повітря в кореневій системі та допомагаючи рослинам засвоювати живлення, в результаті чого ґрунт стає кращим за структурою.
Як підвищити врожайність на городі вугіллям з вогнища
Щоб покращити врожай на городі, почекайте, доки вугілля з мангалу повністю не охолоне, після чого подрібніть його до фракції розміром від 0,5 до двох сантиметрів. Для цього покладіть вугілля до міцного мішку і обережно постукайте по ньому молотком.
Навесні або восени під час перекопки ділянки внесіть це вугілля в ґрунт на городі. На один квадратний метр береться десь один-два літри подрібненого вугілля. Розподіліть таку кількість по поверхні ґрунту і перемішайте її з верхнім шаром на глибину в десять чи 15 сантиметрів.
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