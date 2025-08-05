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Главная Дом и огород Не выбрасывайте уголь после шашлыка — чем он полезен на огороде

Не выбрасывайте уголь после шашлыка — чем он полезен на огороде

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 07:32
Как можно улучшить урожай на огороде углем с мангала — советы дачникам
Уголь в мангале и посыпка растения на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Если вы жарили шашлык, и пламя начинает угасать, не хватайтесь за лопату, чтобы все выбросить, поскольку остатки еще могут быть полезными для ваших растений. Опытные дачники объяснили, как уголь с костра может пригодиться на вашем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Оказывается, остатки после "посиделок" у костра можно превратить в ценный инструмент для улучшения урожая на огороде. Дело в том, что это настоящее "черное золото" для ваших растений, а потому выбрасывать уголь из мангала не стоит.

Дачники с опытом объяснили, как остатки после шашлыка, которые называют биоуглем, могут повысить урожайность на вашем огороде.

Уголь
Сжигание угля в костре для шашлыка. Фото: Pixabay

Чем полезен биоуголь для растений на огороде

В состав древесного угля входит огромное количество микроскопических пор, которые влияют на почву сразу с нескольких сторон. Во-первых, биоуголь действует на почву как резервуар для воды, поглощая чрезмерное количество влаги после дождя и отдавая ее растениям в засуху.

Во-вторых, остатки из костра не дают полезным элементам вымываться из почвы. В-третьих, такой уголь хорошо разрыхляет почву, улучшая обмен воздуха в корневой системе и помогая растениям усваивать питание, в результате чего почва становится лучше по структуре.

Как повысить урожайность на огороде углем из костра

Чтобы улучшить урожай на огороде, подождите, пока уголь с мангала полностью не остынет, после чего измельчите его до фракции размером от 0,5 до двух сантиметров. Для этого положите уголь в крепкий мешок и осторожно постучите по нему молотком.

Весной или осенью во время перекапывания участка внесите этот уголь в почву на огороде. На один квадратный метр берется где-то один-два литра измельченного угля. Распределите такое количество по поверхности почвы и перемешайте его с верхним слоем на глубину в десять или 15 сантиметров.

Напомним, мы писали о том, почему важно держать воду для полива огорода в черных бочках.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли обрабатывать растения на огороде сразу после дождя.

Также мы сообщали о том, чем стоит посыпать компост для ускорения созревания.

уголь растения советы огород шашлык костер
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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