Через скільки після дощу можна обприскувати рослини на городі — поради дачникам

Обприсквання рослин на городі та дощ. Фото: колаж Новини.LIVE

Обробка рослин від шкідників — це один з найголовніших етапів вирощування врожаю на городі, але опади надворі ніхто не скасовував. Досвідчені дачники пояснили, чи можна повторювати цю процедуру, якщо полив дощ, і коли це краще робити, щоб не нашкодити врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто обприскувати рослини, якщо пішов дощ

Якщо ви ввечері обприскали рослини, а на ранок пішов дощ, не поспішайте одразу робити це знову. Якщо дощ почався, щонайменше, за три години після проведеної процедури, то листя рослини вже увібрало цей препарат і він почав діяти.

Річ у тім, що системний препарат потрапляє всередину рослини і поширюється на всі тканини, захищаючи її. Тому навіть якщо дощ змив частину цього препарату, його дія зберігається. Однак, якщо пішли рясні дощі, препарат перестає сильно діяти, тому обробляти ці рослини потрібно буде на кілька днів раніше.

А ось що стосується контактного препарату, то його дія активується лише тоді, коли він потрапляє безпосередньо на шкідників. Дощ його змиває повністю, тому вам доведеться повторити процедуру обробки вже найближчим часом.

Процедура обприcкування рослин на городі. Фото: Blog Cambiagro

Як правильно обприскувати рослини

Обов’язково стежте за тим, яка погода у вас надворі, адже обприскувати рослини краще зранку або ввечері, коли немає яскравого сонця, сильного вітру чи підвищеного рівня вологості. Річ у тім, що розчин під час спеки може залишати по собі опіки, а вітер знижує ефективність обробки.

До того ж для максимальної ефективності листя на рослинах повинно бути сухим, а після процедури кілька годин не має бути опадів. Якщо ви знаєте, що може піти дощ, краще обприскати рослини в інший день або скористатися препаратами із прилипачами, які фіксують їх на рослинах.

Процес обробки городніх культур. Фото: Pinterest

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