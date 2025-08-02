Через сколько после дождя можно опрыскивать растения на огороде — советы дачникам

Опрыскивание растений на огороде и дождь. Фото: коллаж Новини.LIVE

Обработка растений от вредителей — это один из самых главных этапов выращивания урожая на огороде, но осадки на улице никто не отменял. Опытные дачники объяснили, можно ли повторять эту процедуру, если полил дождь, и когда это лучше делать, чтобы не навредить урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит опрыскивать растения, если пошел дождь

Если вы вечером опрыскали растения, а на утро пошел дождь, не спешите сразу делать это снова. Если дождь начался, минимум, через три часа после проведенной процедуры, то листья растения уже впитало этот препарат, и он начал действовать.

Дело в том, что системный препарат попадает внутрь растения и распространяется на все ткани, защищая его. Поэтому даже если дождь смыл часть этого препарата, его действие сохраняется. Однако, если пошли обильные дожди, препарат перестает сильно действовать, поэтому обрабатывать эти растения нужно будет на несколько дней раньше.

А вот что касается контактного препарата, то его действие активируется лишь тогда, когда он попадает непосредственно на вредителей. Дождь его смывает полностью, поэтому вам придется повторить процедуру обработки уже в ближайшее время.

Процедура опрыскивания растений на огороде. Фото: Blog Cambiagro

Как правильно опрыскивать растения

Обязательно следите за тем, какая погода у вас на улице, ведь опрыскивать растения лучше утром или вечером, когда нет яркого солнца, сильного ветра или повышенного уровня влажности. Дело в том, что раствор во время жары может оставлять после себя ожоги, а ветер снижает эффективность обработки.

К тому же для максимальной эффективности листья на растениях должны быть сухими, а после процедуры несколько часов не должно быть осадков. Если вы знаете, что может пойти дождь, лучше опрыскать растения в другой день или воспользоваться препаратами с прилипателями, которые фиксируют их на растениях.

Процесс обработки огородных культур. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно защитить рукколу на огороде от вредителей.

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