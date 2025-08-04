Що і коли можна сіяти на городі в серпні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Людина, яка садить рослину на городі. Фото: Pexels

В останній місяць літа можна не лише збирати врожай на городі, а й садити певні рослини, але для цього треба розуміти, які дні більше підходять для цього. Досвідчені дачники розповіли, які культури і в які дати серпня 2025 року можна садити на городі за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Серпень — це гарний місяць, в який ще можна посадити деякі види рослин на городі. Зробивши це просто зараз, ви зможете зібрати перший врожай до осені та зміцнити ґрунт напередодні зими. Але щоб гарантовано отримати гарні культури, необхідно звернутися по допомогу до місячного календаря.

Якщо ви хочете, щоб ваші рослини менше хворіли і гарно росли, дізнайтеся, що і коли можна посадити в серпні цього року згідно з місячним календарем.

Посів рослин на городі. Фото: House Digest

Що і коли посадити на городі в серпні 2025 року за місячним календарем

Фази місяця в серпні 2025

Щоб не прогадати і не припуститися помилки в посадці культур на городі, варто розуміти, в які дати які фази Місяця. У серпні 2025 року будуть такі фази Місяця, як:

1-8 серпня — зростальний Місяць

9 серпня — повня

10-22 серпня — спадний Місяць

23 серпня — молодик

24-31 серпня — зростальний Місяць

Що і в які дні можна посадити в серпні 2025

Згідно з місячним календарем, у серпні 2025 року сприятливими днями для посадки рослин є такі дні, як:

6-7 серпня — морква, буряк, редька

6-8 серпня — петрушка, шпинат, салат, пізні сорти капусти, броколі, кольрабі, гірчиця, люпин, фацелія

8 серпня — багаторічні та дворічні рослини

11-13 серпня — морква, буряк, редька, петрушка, шпинат, салат, цибуля,м часник, багаторічні та дворічні рослини

14-15 серпня — гірчиця, фацелія, люпин

19-21 серпня — петрушка, шпинат, салат, пізні сорти капусти, броколі, кольрабі

19-23 серпня — гірчиця, фацелія, люпин

21-23 серпня — морква, буряк, редька, цибуля, часник на перо чи під зиму, багаторічні та дворічні рослини

Нагадаємо, ми писали про те, в яких бочках краще зберігати воду для поливу рослин на городі.

Раніше ми розповідали про те, коли збирати врожай буряка на городі в серпні 2025 року за місячним календарем.

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити моркву на городі в серпні 2025 року.