Что и когда можно сеять на огороде в августе 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Что и когда сажать на огороде в августе 2025 — лунный календарь
В последний месяц лета можно не только собирать урожай на огороде, но и сажать определенные растения, но для этого надо понимать, какие дни больше подходят для этого. Опытные дачники рассказали, какие культуры и в какие даты августа 2025 года можно сажать на огороде по лунному календарю.
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Август — это хороший месяц, в который еще можно посадить некоторые виды растений на огороде. Сделав это прямо сейчас, вы сможете собрать первый урожай до осени и укрепить почву в преддверии зимы. Но чтобы гарантированно получить хорошие культуры, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю.
Если вы хотите, чтобы ваши растения меньше болели и хорошо росли, узнайте, что и когда можно посадить в августе этого года согласно лунному календарю.
Что и когда посадить на огороде в августе 2025 года по лунному календарю
Фазы луны в августе 2025 года
Чтобы не прогадать и не допустить ошибки в посадке культур на огороде, стоит понимать, в какие даты какие фазы Луны. В августе 2025 года будут такие фазы Луны, как:
- 1-8 августа — растущая Луна
- 9 августа — полнолуние
- 10-22 августа — убывающая Луна
- 23 августа — новолуние
- 24-31 августа — растущая Луна
Что и в какие дни можно посадить в августе 2025 года
Согласно лунному календарю, в августе 2025 года благоприятными днями для посадки растений являются такие дни, как:
- 6-7 августа — морковь, свекла, редька
- 6-8 августа — петрушка, шпинат, салат, поздние сорта капусты, брокколи, кольраби, горчица, люпин, фацелия
- 8 августа — многолетние и двулетние растения
- 11-13 августа — морковь, свекла, редька, петрушка, шпинат, салат, лук, чеснок, многолетние и двулетние растения
- 14-15 августа — горчица, фацелия, люпин
- 19-21 августа — петрушка, шпинат, салат, поздние сорта капусты, брокколи, кольраби
- 19-23 августа — горчица, фацелия, люпин
- 21-23 августа — морковь, свекла, редька, лук, чеснок на перо или под зиму, многолетние и двухлетние растения
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