Что и когда можно сеять на огороде в августе 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Человек, который сажает растение на огороде. Фото: Pexels

В последний месяц лета можно не только собирать урожай на огороде, но и сажать определенные растения, но для этого надо понимать, какие дни больше подходят для этого. Опытные дачники рассказали, какие культуры и в какие даты августа 2025 года можно сажать на огороде по лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Август — это хороший месяц, в который еще можно посадить некоторые виды растений на огороде. Сделав это прямо сейчас, вы сможете собрать первый урожай до осени и укрепить почву в преддверии зимы. Но чтобы гарантированно получить хорошие культуры, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю.

Если вы хотите, чтобы ваши растения меньше болели и хорошо росли, узнайте, что и когда можно посадить в августе этого года согласно лунному календарю.

Посев растений на огороде. Фото: House Digest

Что и когда посадить на огороде в августе 2025 года по лунному календарю

Фазы луны в августе 2025 года

Чтобы не прогадать и не допустить ошибки в посадке культур на огороде, стоит понимать, в какие даты какие фазы Луны. В августе 2025 года будут такие фазы Луны, как:

1-8 августа — растущая Луна

9 августа — полнолуние

10-22 августа — убывающая Луна

23 августа — новолуние

24-31 августа — растущая Луна

Что и в какие дни можно посадить в августе 2025 года

Согласно лунному календарю, в августе 2025 года благоприятными днями для посадки растений являются такие дни, как:

6-7 августа — морковь, свекла, редька

6-8 августа — петрушка, шпинат, салат, поздние сорта капусты, брокколи, кольраби, горчица, люпин, фацелия

8 августа — многолетние и двулетние растения

11-13 августа — морковь, свекла, редька, петрушка, шпинат, салат, лук, чеснок, многолетние и двулетние растения

14-15 августа — горчица, фацелия, люпин

19-21 августа — петрушка, шпинат, салат, поздние сорта капусты, брокколи, кольраби

19-23 августа — горчица, фацелия, люпин

21-23 августа — морковь, свекла, редька, лук, чеснок на перо или под зиму, многолетние и двухлетние растения

Напомним, мы писали о том, в каких бочках лучше хранить воду для полива растений на огороде.

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