Заборона поливу на городі в Україні — як правильно, щоб не порушувати закон, поради

Заборона на використання води — як поливати рослини на городі
У деяких регіонах України існують заборони, які стосуються використання води на ділянках, але для врожаю це справжня катастрофа. Щоб не втратити рослини і не залишитися з порожнім городом і садом, дізнайтеся, що робити в цьому випадку і як не порушувати правила.
Про це розповідає Woman&Home.
Чому не можна користуватися шлангами
В Україні існують регіони, де не можна використовувати полив з таких причин, як:
- Кліматична посуха
- Дефіцит водних ресурсів
- Пошкодження інфраструктури через війну
- Відсутність фінансування
Як поливати рослини під час заборони
Використання відра чи лійки
Візьміть звичайну лійку і поливайте свої рослини не зверху, а під корінь, щоб вода потрапляла на джерело живлення. Великі культури краще рясно поливати, але один раз на тиждень.
Збір дощової води
Поставте водозбірники або бочки під ринви, щоб збирати воду з дощу, яка ідеально підходить для рослин. Справа в тому, що вода з даху більш м’яка і не містить хлору.
Встановлення дощового ланцюга
Принцип дощового ланцюга полягає у тому, що вода стікає по ланцюгу в посудину або водозбірник. Такий метод підходить навіть для маленьких ділянок, на яких немає місця для бочок.
Використання домашньої води
Город можна полити водою, як залишається у вас після миття рук, варіння їжі або прийняття душу. Але ні в якому разі не користуйтеся водою, яка містить хлор, або засобами для прибирання.
Встановлення крапельної системи
Якщо у вас є час і ресурси, встановіть собі автоматичну систему з крапельним зрошенням. Ця система дозволяє вам заощаджувати до 70% води та подає її одразу під корінь.
