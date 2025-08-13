Заборона поливу на городі в Україні — як правильно, щоб не порушувати закон, поради

Людина, яка поливає рослини на городі з лійки. Фото: Dutchlander

У деяких регіонах України існують заборони, які стосуються використання води на ділянках, але для врожаю це справжня катастрофа. Щоб не втратити рослини і не залишитися з порожнім городом і садом, дізнайтеся, що робити в цьому випадку і як не порушувати правила.

Чому не можна користуватися шлангами

В Україні існують регіони, де не можна використовувати полив з таких причин, як:

Кліматична посуха

Дефіцит водних ресурсів

Пошкодження інфраструктури через війну

Відсутність фінансування

Полив рослин на городі зі шлангу. Фото: Decorexpro

Як поливати рослини під час заборони

Використання відра чи лійки

Візьміть звичайну лійку і поливайте свої рослини не зверху, а під корінь, щоб вода потрапляла на джерело живлення. Великі культури краще рясно поливати, але один раз на тиждень.

Збір дощової води

Поставте водозбірники або бочки під ринви, щоб збирати воду з дощу, яка ідеально підходить для рослин. Справа в тому, що вода з даху більш м’яка і не містить хлору.

Встановлення дощового ланцюга

Принцип дощового ланцюга полягає у тому, що вода стікає по ланцюгу в посудину або водозбірник. Такий метод підходить навіть для маленьких ділянок, на яких немає місця для бочок.

Використання домашньої води

Город можна полити водою, як залишається у вас після миття рук, варіння їжі або прийняття душу. Але ні в якому разі не користуйтеся водою, яка містить хлор, або засобами для прибирання.

Встановлення крапельної системи

Якщо у вас є час і ресурси, встановіть собі автоматичну систему з крапельним зрошенням. Ця система дозволяє вам заощаджувати до 70% води та подає її одразу під корінь.

