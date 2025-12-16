Разрешено ли выкапывать сосну в лесу в 2025 году - правила и штрафы

Молодые елки покрыты снегом в лесу. Фото: Freepik

Перед зимними праздниками украинцы часто задумываются, можно ли выкопать сосну или елку в лесу для пересадки. В 2025 году такие действия строго регулируются законом и имеют важные ограничения.

Новини.LIVE объясняет, в каких случаях выкапывание сосны или елки разрешено законом и когда за это предусмотрен штраф.

Разрешено ли выкапывать сосну в лесу

Самовольно выкапывать сосну или любое другое дерево в лесу запрещено. Это разрешено только при наличии лесорубного билета, который выдают лесохозяйственные органы. Без этого документа такие действия считаются нарушением природоохранного законодательства.

Когда разрешена пересадка дерева

Даже с разрешением существуют четкие временные ограничения:

зима и лето — запрещено;

оптимальный период — осень до заморозков или ранняя весна.

Именно в эти периоды дерево имеет наибольшие шансы прижиться после пересадки.

Какая ответственность за нарушение

Выкапывание дерева без разрешения влечет за собой административный штраф, размер которого зависит от вида, диаметра и места произрастания дерева. Также в Украине запрещено самовольно срубать елки и сосны, даже накануне праздников.

Можно ли посадить сосну на собственном участке

Перед посадкой важно учесть корневую систему хвойных деревьев. Сосна или елка, высаженная слишком близко к дому, может со временем повредить фундамент или коммуникации. Поэтому место для посадки нужно выбирать заранее и с учетом будущего роста дерева.

