Главная Дом и огород Выкапывание сосны в лесу в 2025 году — что позволяет закон

Выкапывание сосны в лесу в 2025 году — что позволяет закон

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 09:39
Разрешено ли выкапывать сосну в лесу в 2025 году - правила и штрафы
Молодые елки покрыты снегом в лесу. Фото: Freepik

Перед зимними праздниками украинцы часто задумываются, можно ли выкопать сосну или елку в лесу для пересадки. В 2025 году такие действия строго регулируются законом и имеют важные ограничения.

Новини.LIVE объясняет, в каких случаях выкапывание сосны или елки разрешено законом и когда за это предусмотрен штраф.

Разрешено ли выкапывать сосну в лесу

Самовольно выкапывать сосну или любое другое дерево в лесу запрещено. Это разрешено только при наличии лесорубного билета, который выдают лесохозяйственные органы. Без этого документа такие действия считаются нарушением природоохранного законодательства.

Когда разрешена пересадка дерева

Даже с разрешением существуют четкие временные ограничения:

  • зима и лето — запрещено;
  • оптимальный период — осень до заморозков или ранняя весна.

Именно в эти периоды дерево имеет наибольшие шансы прижиться после пересадки.

Какая ответственность за нарушение

Выкапывание дерева без разрешения влечет за собой административный штраф, размер которого зависит от вида, диаметра и места произрастания дерева. Также в Украине запрещено самовольно срубать елки и сосны, даже накануне праздников.

Можно ли посадить сосну на собственном участке

Перед посадкой важно учесть корневую систему хвойных деревьев. Сосна или елка, высаженная слишком близко к дому, может со временем повредить фундамент или коммуникации. Поэтому место для посадки нужно выбирать заранее и с учетом будущего роста дерева.

Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Ранее сообщалось о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Также мы объясняли то, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

