Головна Дім та город Викопування сосни в лісі у 2025 році — що дозволяє закон

Викопування сосни в лісі у 2025 році — що дозволяє закон

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 09:39
Чи дозволено викопувати сосну в лісі у 2025 році - правила та штрафи
Молоді ялинки вкриті снігом у лісі. Фото: Freepik

Перед зимовими святами українці часто замислюються, чи можна викопати сосну або ялинку в лісі для пересадки. У 2025 році такі дії суворо регулюються законом і мають важливі обмеження.

Новини.LIVE пояснює, у яких випадках викопування сосни або ялинки дозволене законом і коли за це передбачений штраф.

Читайте також:

Чи дозволено викопувати сосну в лісі

Самовільно викопувати сосну або будь-яке інше дерево в лісі заборонено. Це дозволено лише за наявності лісорубного квитка, який видають лісогосподарські органи. Без цього документа такі дії вважаються порушенням природоохоронного законодавства.

Коли дозволена пересадка дерева

Навіть із дозволом існують чіткі часові обмеження:

  • зима та літо — заборонено;
  • оптимальний період — осінь до заморозків або рання весна.

Саме в ці періоди дерево має найбільші шанси прижитися після пересадки.

Яка відповідальність за порушення

Викопування дерева без дозволу тягне за собою адміністративний штраф, розмір якого залежить від виду, діаметра та місця зростання дерева. Також в Україні заборонено самовільно зрубувати ялинки та сосни, навіть напередодні свят.

Чи можна посадити сосну на власній ділянці

Перед посадкою важливо врахувати кореневу систему хвойних дерев. Сосна або ялинка, висаджена надто близько до будинку, може з часом пошкодити фундамент чи комунікації. Тому місце для посадки потрібно обирати заздалегідь і з урахуванням майбутнього росту дерева.

Ми вже писали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Раніше повідомлялося про те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Також ми пояснювали те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
