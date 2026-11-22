Добавьте это под голубику до конца ноября 2026: ягод будет море
Мечтаете летом собирать голубику горстями? Тогда не забывайте о ягодных кустах с наступлением холодов. До конца ноября можно сделать одну простую вещь, которая поможет растению пережить даже суровую зиму и набраться сил для будущего плодоношения.
Новини.LIVE рассказывают, что нужно насыпать под голубику до конца ноября 2026 года и как правильно подготовить кусты к морозам.
Что насыпать под голубику в ноябре для щедрого урожая
Секрет будущего урожая скрывается под землей. Корни голубики расположены близко к поверхности, поэтому особенно уязвимы к морозам, резким перепадам температуры и недостатку влаги.
Лучшее решение в конце осени — замульчировать почву сосновой корой. Она создает естественный защитный слой, который помогает корням пережить зиму.
Как правильно это сделать:
- Очистите землю вокруг куста от сорняков.
- Если почва сухая, хорошо полейте ее до наступления морозов.
- Рассыпьте сосновую кору слоем примерно 7–10 см по всей ширине кроны.
- Оставьте несколько сантиметров свободного пространства у основания побегов.
- Вместо коры можно использовать хвойные опилки или сосновую хвою.
Чего категорически не стоит делать с голубикой перед морозами
Желание дополнительно подкормить кусты перед зимой обернется только неприятностями. Особенно опасны в конце ноября азотные удобрения. Они стимулируют появление молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до морозов. Поэтому минеральную подкормку лучше отложить до соответствующего периода весной.
Еще одна распространенная ошибка — поздняя обрезка. На ветках уже сформировались цветочные почки, от которых зависит следующий урожай. Сейчас следует удалять только сухие, сломанные или больные побеги, а основную обрезку отложить до конца зимы или начала весны.
Как дополнительно защитить голубику от морозов
Молодые саженцы, особенно на открытых и ветреных участках, можно защитить дышащим агроволокном. Если же голубика растет в горшке, позаботьтесь об утеплении контейнера. Оберните его мешковиной или специальным теплоизоляционным материалом и поставьте на деревянную подставку.
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