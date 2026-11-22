Мульчирование голубики осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Мечтаете летом собирать голубику горстями? Тогда не забывайте о ягодных кустах с наступлением холодов. До конца ноября можно сделать одну простую вещь, которая поможет растению пережить даже суровую зиму и набраться сил для будущего плодоношения.

Новини.LIVE рассказывают, что нужно насыпать под голубику до конца ноября 2026 года и как правильно подготовить кусты к морозам.

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Что насыпать под голубику в ноябре для щедрого урожая

Секрет будущего урожая скрывается под землей. Корни голубики расположены близко к поверхности, поэтому особенно уязвимы к морозам, резким перепадам температуры и недостатку влаги.

Лучшее решение в конце осени — замульчировать почву сосновой корой. Она создает естественный защитный слой, который помогает корням пережить зиму.

Как правильно это сделать:

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Очистите землю вокруг куста от сорняков. Если почва сухая, хорошо полейте ее до наступления морозов. Рассыпьте сосновую кору слоем примерно 7–10 см по всей ширине кроны. Оставьте несколько сантиметров свободного пространства у основания побегов. Вместо коры можно использовать хвойные опилки или сосновую хвою.

Чего категорически не стоит делать с голубикой перед морозами

Желание дополнительно подкормить кусты перед зимой обернется только неприятностями. Особенно опасны в конце ноября азотные удобрения. Они стимулируют появление молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до морозов. Поэтому минеральную подкормку лучше отложить до соответствующего периода весной.

Еще одна распространенная ошибка — поздняя обрезка. На ветках уже сформировались цветочные почки, от которых зависит следующий урожай. Сейчас следует удалять только сухие, сломанные или больные побеги, а основную обрезку отложить до конца зимы или начала весны.

Как дополнительно защитить голубику от морозов

Молодые саженцы, особенно на открытых и ветреных участках, можно защитить дышащим агроволокном. Если же голубика растет в горшке, позаботьтесь об утеплении контейнера. Оберните его мешковиной или специальным теплоизоляционным материалом и поставьте на деревянную подставку.

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