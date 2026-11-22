Мульчування лохини восени. Колаж: Новини.LIVE

Мрієте влітку збирати лохину жменями? Тоді не забувайте про ягідні кущі з приходом холодів. До кінця листопада можна зробити одну просту річ, яка допоможе рослині пережити навіть сувору зиму та набратися сил для майбутнього плодоношення.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно насипати під лохину до кінця листопада 2026 року та як правильно підготувати кущі до морозів.

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Що насипати під лохину в листопаді для щедрого врожаю

Секрет майбутнього врожаю ховається під землею. Коріння лохини розташоване близько до поверхні, тому особливо вразливе до морозів, різких перепадів температури та нестачі вологи.

Найкраще рішення наприкінці осені — замульчувати ґрунт сосновою корою. Вона створює природний захисний шар, який допомагає корінню пережити зиму.

Як правильно це зробити:

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Очистіть землю навколо куща від бур'янів. Якщо ґрунт сухий, добре полийте його до настання морозів. Розсипте соснову кору шаром приблизно 7–10 см по всій ширині крони. Залиште кілька сантиметрів вільного простору біля основи пагонів. Замість кори можна використати хвойну тирсу або соснову хвою.

Чого категорично не варто робити з лохиною перед морозами

Бажання додатково підживити кущі перед зимою обернеться лише неприємностями. Особливо небезпечні наприкінці листопада азотні добрива. Вони стимулюють появу молодих пагонів, які не встигнуть зміцніти до морозів. Тому мінеральне підживлення краще залишити до відповідного періоду навесні.

Ще одна поширена помилка — пізня обрізка. На гілках уже сформувалися квіткові бруньки, від яких залежить наступний урожай. Зараз варто видаляти лише сухі, зламані або хворі пагони, а основне обрізування відкласти до кінця зими чи початку весни.

Як додатково захистити лохину від морозів

Молоді саджанці, особливо на відкритих і вітряних ділянках, можна захистити дихаючим агроволокном. Якщо ж лохина росте в горщику, подбайте про утеплення контейнера. Обгорніть його мішковиною або спеціальним теплоізоляційним матеріалом і поставте на дерев'яну підставку.

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