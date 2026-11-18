Міні-ківі актинідія на городі. Колаж: Новини.LIVE

На звичайній дачній ділянці в Україні можна зібрати ягоди, смак яких нагадує водночас ананас, полуницю та ківі. Вони невеликі, із гладенькою шкіркою, тому їх навіть не потрібно чистити. Екзотична рослина добре витримує морози та прикрашає альтанку або паркан.

Новини.LIVE розповідає, як виростити міні-ківі на власній ділянці та отримати щедрий урожай.

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Що таке актинідія і чому її називають міні-ківі

Актинідія — багаторічна витка ліана, близька родичка звичного ківі. Її плоди розміром приблизно з великий виноград мають соковиту кисло-солодку м'якоть. У різних сортів відчуваються нотки ананаса, полуниці чи інших фруктів. На відміну від магазинного ківі, шкірка цих ягід гладенька та їстівна.

Який сорт актинідії можна садити в Україні

Для українського клімату підходять насамперед актинідія аргута та коломікта. Перша цінується за більші ягоди й урожайність, друга — за особливу морозостійкість. Обирайте сорти, пристосовані до вашого регіону.

Як правильно посадити екзотичну ліану

Відведіть їй сонячне місце, захищене від сильного вітру. Ґрунт потрібен родючий, пухкий, слабокислий, без застою води. Найзручніше висаджувати навесні, а восени — не пізніше ніж за два-три тижні до стійких морозів.

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Підготуйте яму завглибшки 50–60 см, додайте компост і змішайте його із землею. Розмістіть саджанець без заглиблення кореневої шийки, полийте та замульчуйте поверхню, залишивши вільне місце навколо стебла. Між сильнорослими ліанами передбачте приблизно 2–3 м, а поруч установіть міцну шпалеру чи перголу.

Найважливіший нюанс — запилення. Більшість сортів мають окремі чоловічі та жіночі рослини. Тому для плодоношення знадобиться чоловіча ліана, яка цвіте одночасно з жіночими. Зазвичай однієї вистачає на кілька рослин. Є й самоплідні сорти, тож обов'язково перевіряйте етикетку перед купівлею.

Який догляд потрібен для щедрого врожаю

У перші роки регулярно поливайте посадки, особливо під час спеки. Земля має залишатися помірно вологою, але не заболоченою. Навесні поновлюйте мульчу, а в період спокою обрізайте загущені й пошкоджені пагони. Улітку стримуйте надмірний ріст ліани.

Дорослі зимостійкі сорти добре переносять морози, однак молоді пагони вразливі до весняних заморозків. За потреби захищайте їх агроволокном. Якщо на подвір'ї є коти, огородіть молоді стебла сіткою: тварини іноді їх пошкоджують.

Перших ягід зазвичай чекають кілька років. Зате згодом ліана здатна тішити врожаєм багато сезонів поспіль.

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