Мини-киви актинидия на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

На обычном дачном участке в Украине можно собрать ягоды, вкус которых одновременно напоминает ананас, клубнику и киви. Они небольшие, с гладкой кожицей, поэтому их даже не нужно чистить. Экзотическое растение хорошо переносит морозы и украшает беседку или забор.

Новини.LIVE рассказывают, как вырастить мини-киви на собственном участке и получить щедрый урожай.

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Что такое актинидия и почему ее называют мини-киви

Актинидия — многолетняя вьющаяся лиана, близкая родственница привычного киви. Ее плоды размером примерно с крупный виноград имеют сочную кисло-сладкую мякоть. В разных сортах ощущаются нотки ананаса, клубники или других фруктов. В отличие от магазинного киви, кожица этих ягод гладкая и съедобная.

Какой сорт актинидии можно сажать в Украине

Для украинского климата подходят, прежде всего, актинидия аргута и коломикта. Первая ценится за более крупные ягоды и урожайность, вторая — за особую морозостойкость. Выбирайте сорта, приспособленные к вашему региону.

Как правильно посадить экзотическую лиану

Выделите ей солнечное место, защищенное от сильного ветра. Почва должна быть плодородной, рыхлой, слабокислой, без застоя воды. Удобнее всего высаживать весной, а осенью — не позднее чем за две-три недели до устойчивых морозов.

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Подготовьте яму глубиной 50–60 см, добавьте компост и перемешайте его с землей. Посадите саженец, не заглубляя корневую шейку, полейте и замульчируйте поверхность, оставив свободное место вокруг стебля. Между быстрорастущими лианами оставьте расстояние примерно 2–3 м, а рядом установите прочную шпалеру или перголу.

Самый важный нюанс — опыление. У большинства сортов мужские и женские растения разделены. Поэтому для плодоношения понадобится мужская лиана, которая цветет одновременно с женскими. Обычно одной хватает на несколько растений. Есть и самоплодные сорта, поэтому обязательно проверяйте этикетку перед покупкой.

Какой уход необходим для обильного урожая

В первые годы регулярно поливайте посадки, особенно во время жары. Почва должна оставаться умеренно влажной, но не переувлажненной. Весной обновляйте мульчу, а в период покоя обрезайте загущенные и поврежденные побеги. Летом сдерживайте чрезмерный рост лианы.

Взрослые зимостойкие сорта хорошо переносят морозы, однако молодые побеги уязвимы к весенним заморозкам. При необходимости защищайте их агроволокном. Если во дворе есть кошки, оградите молодые стебли сеткой: животные иногда их повреждают.

Первых ягод обычно приходится ждать несколько лет. Зато впоследствии лиана способна радовать урожаем много сезонов подряд.

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