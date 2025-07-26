Какие деревья надо обрезать до конца июля 2025 — советы садоводам

Дачник, который обрезает плодовое дерево в саду. Фото: Backyard Boss

До конца июля нужно успеть обрезать определенные плодовые деревья в саду, поэтому самое время брать секатор и делать это. Опытные дачники рассказали, какие деревья необходимо обновить до конца этого месяца и почему именно эти растения нуждаются в этой процедуре.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Персики

Персики — это требовательные деревья, ведь для сладкого урожая они должны получать максимальное количество света. Обрезка этих деревьев летом нужна для того, чтобы убрать лишние побеги, которые создают тень для плодов и, тем самым, портят будущий урожай.

Урожай персиков на плодовом дереве в саду. Фото: Pinterest

Абрикосы

Абрикосовые деревья также любят свет, а когда есть тень, они могут страдать. Летом обрезать эти растения нужно для того, чтобы открыть их крону для доступа тепла. Еще эти деревья страдают от различных болезней, во время которых из ран выделяется смола. Летом в период активной вегетации эти срезы заживают быстрее, а это снижает риск развития инфекции.

Абрикосы на плодовом дереве в саду. Фото: Pinterest

Вишни и черешни

Эти плодовые деревья часто страдают от грибков из-за неправильной вентиляции кроны. Обрезка вишен и черешен в июле помогает справиться с этой проблемой.

Урожай вишни и черешни на деревьях. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сливы

На сливовых деревьях образуется много побегов, в результате чего крона становится слишком густой. Обрезка этих растений летом поможет сдержать рост и направить все силы слив на плодоношение. Особенно важно это для сортов, которые дают большое количество корневой поросли.

Урожай сливы на фруктовом дереве в саду. Фото: Pinterest

Груши и яблони

На яблонях садоводы рекомендуют обрезать вертикальные побеги, поскольку они уже не будут плодоносить и только забирают энергию с дерева. На грушах нужно удалять только слабые и больные ветви.

Груша и яблоки на плодовых деревьях. Фото: коллаж Новини.LIVE

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