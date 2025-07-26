Які дерева треба обрізати до кінця липня 2025 — поради садівникам

Дачник, який обрізає плодове дерево в саду. Фото: Backyard Boss

До кінця липня потрібно встигнути обрізати певні плодові дерева в саду, тому саме час брати секатор і робити це. Досвідчені дачники розповіли, які дерева необхідно оновити до кінця цього місяця і чому саме ці рослини потребують цієї процедури.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Персики

Персики — це вибагливі дерева, адже для солодкого врожаю вони мають отримувати максимальну кількість світла. Обрізка цих дерев влітку потрібна для того, щоб прибрати зайві пагони, які створюють тінь для плодів і, тим самим, псують майбутній врожай.

Врожай персиків на плодовому дереві в саду. Фото: Pinterest

Абрикоси

Абрикосові дерева також люблять світло, а коли є затінок, вони можуть страждати. Влітку обрізати ці рослини потрібно для того, щоб відкрити їхню крону для доступу тепла. Ще ці дерева страждають від різних хвороб, під час яких з ран виділяється смола. Влітку в період активної вегетації ці зрізи загоюються швидше, а це знижує ризик розвитку інфекції.

Абрикоси на плодовому дереві в саду. Фото: Pinterest

Вишні та черешні

Ці плодові дерева часто страждають від грибків через неправильну вентиляцію крони. Обрізка вишень і черешень в липні допомагає впоратися з цією проблемою.

Врожай вишні та черешні на деревах. Фото: колаж Новини.LIVE

Сливи

На сливових деревах утворюється багато пагонів, в результаті чого крона стає занадто густою. Обрізка цих рослин влітку допоможе стримати ріст і направити всі сили слив на плодоношення. Особливо важливо це для сортів, які дають велику кількість кореневої парості.

Врожай сливи на фруктовому дереві в саду. Фото: Pinterest

Груші та яблуні

На яблунях садівники рекомендують обрізати вертикальні пагони, оскільки вони вже не будуть плодоносити і тільки забирають енергію з дерева. На грушах потрібно видаляти лише слабкі та хворі гілки.

Груша і яблука на плодових деревах. Фото: колаж Новини.LIVE

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