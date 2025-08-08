Что надо сделать с тыквами, чтобы ускорить созревание — советы дачникам

Люди, которые собирают урожай тыкв на огороде. Фото: Pexels

Каждый опытный дачник знает, что нужно тыквам для большого и вкусного урожая. Узнайте, какую простую, но очень эффективную процедуру нужно сделать с плодами этого овоща на огороде, чтобы они быстрее созрели и выросли очень сладкими.

Что стоит сделать с тыквами для быстрого созревания

Вы будете удивлены, но тыквы любят много солнца, поэтому опытные дачники открывают плоды, когда их размеры начинают увеличиваться. При этом, они обламывают листья очень осторожно, чтобы не навредить урожаю.

Эта простая, но важная процедура заставляет тыквы быстрее созревать и делает кожуру плодов более крепкой и не такой уязвимой к порче. К тому же, убирая лишние листья, вы помогаете растениям лучше распределять питательные элементы, направляя их на развитие плодов.

Также улучшенная циркуляция воздуха вокруг растений снижает риск развития грибковых болезней. В частности, речь идет о мучнистой росе. На севере, где лето короче, это особенно важно, поскольку тыквы успевают полноценно созреть до наступления холодов.

Готовый урожай тыкв на огороде. Фото: Freepik

Как правильно обеспечивать тыквы солнечным светом

Если на улице температура воздуха поднимается выше 30 градусов тепла, не обрывайте все листья. Оставьте часть, чтобы они защищали плоды тыкв от перегрева и солнечных ожогов. Поэтому в этом вопросе главное соблюдать баланс.

Дело в том, что лист играет основную роль в процессе фотосинтеза и общем развитии культуры. Поэтому лучше удалять те листья, которые создают тень для плодов или пострадали от заболеваний.

