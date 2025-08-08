Відео
Головна Дім та город Всього одна процедура — і ваші гарбузи швидше зрітимуть

Всього одна процедура — і ваші гарбузи швидше зрітимуть

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 01:12
Що треба зробити з гарбузами, щоб прискорити дозрівання — поради дачникам
Люди, які збирають врожай гарбузів на городі. Фото: Pexels

Кожен досвідчений дачник знає, що потрібно гарбузам для великого і смачного врожаю. Дізнайтеся, яку просту, але дуже ефективну процедуру потрібно зробити з плодами цього овоча на городі, щоб вони швидше достигли і виросли дуже солодкими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Що варто зробити з гарбузами для швидкого дозрівання

Ви будете здивовані, але гарбузи люблять багато сонця, тому досвідчені дачники відкривають плоди, коли їхні розміри починають збільшуватися. При цьому, вони обламують листя дуже обережно, щоб не нашкодити врожаю.

Ця проста, але важлива процедура змушує гарбузи швидше достигати і робить шкірку плодів міцнішою і не такою вразливою до псування. До того ж, прибираючи зайве листя, ви допомагаєте рослинам краще розподіляти поживні елементи, спрямовуючи їх на розвиток плодів.

Також покращена циркуляція повітря навколо рослин знижує ризик розвитку грибкових хвороб. Зокрема, йдеться про борошнисту росу. На півночі, де літо коротше, це особливо важливо, оскільки гарбузи встигають повноцінно достигнути до настання холодів.

Тыквы
Готовий врожай гарбузів на городі. Фото: Freepik

Як правильно забезпечувати гарбузи сонячним світлом

Якщо надворі температура повітря піднімається вище за 30 градусів тепла, не обривайте все листя. Залиште частину, щоб воно захищало плоди гарбузів від перегріву і сонячних опіків. Тому в цьому питанні головне дотримуватися балансу.

Справа в тому, що лист грає основну роль у процесі фотосинтезу та загальному розвитку культури. Тому краще видаляти те листя, яке створює затінок для плодів чи постраждали від захворювань.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити гарбузи на городі для покращення врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще сіяти гарбузи на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які овочі категорично не можна сіяти на городі після гарбузів.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
