Какая простая подкормка для овощей заменит тонну навоза: секрет щедрого урожая

Всего 1 л этого раствора заменит тонну навоза и даст щедрый урожай
Многие огородники годами ищут эффективную подкормку, которая не требует больших затрат и дает заметный результат. Оказывается, решение буквально под рукой — полезное удобрение можно приготовить из нескольких простых ингредиентов, и ваши растения на огороде будут расти крепкими, здоровыми и щедро плодоносить.
Новини.LIVE рассказывает, как приготовить простую подкормку, которая дает действительно впечатляющий результат.
Что понадобится для приготовления удобрения
Вам понадобятся:
- банановая кожура;
- 500 мл теплой воды;
- 100 мл молока;
- ½ ч. л. куркумы;
- еще 3 л воды для разведения.
Как приготовить натуральное удобрение
Готовить раствор чрезвычайно просто:
- Нарежьте банановую кожуру на небольшие кусочки и поместите в сосуд.
- Добавьте теплую воду и молоко, хорошо перемешайте.
- Затем всыпьте куркуму и еще раз перемешайте смесь.
- Оставьте настой на 24 часа — за это время все полезные вещества перейдут в жидкость.
- После настаивания процедите смесь и разведите ее в 3 л воды.
Как работает подкормка и почему она полезна
Каждый компонент в этом рецепте выполняет свою важную роль. А в комплексе они создают мощную органическую подкормку, которая действует мягко, но эффективно.
Банановая кожура является источником калия, магния и фосфора, которые стимулируют рост и укрепляют корневую систему. Молоко — содержит аминокислоты, кальций и витамины, а также помогает защищать растения от вредителей. А куркума дополнительно поддерживает иммунитет растений.
Как правильно использовать натуральное удобрение
Поливайте растения этим раствором дважды в месяц, внося его под корень. Регулярное применение дает ощутимый результат:
- растения становятся сильнее;
- лучше переносят стресс и болезни;
- плоды вырастают крупнее, сочнее и даже слаще.
Какие культуры реагируют на удобрение лучше всего
Овощи:
- помидоры;
- огурцы;
- перец;
- баклажаны;
- кабачки.
Эти культуры хорошо реагируют на калий из банановой кожуры — лучше завязывают плоды и дают более щедрый урожай.
Зелень и листовые культуры:
- салат;
- шпинат;
- петрушка;
- укроп.
Подкормка стимулирует быстрый рост и насыщенный цвет листьев.
Корнеплоды:
- морковь;
- свекла.
Помогает формировать ровные и сочные плоды, но здесь важно не переборщить.
Ягодные культуры:
- клубника;
- малина.
Улучшает вкус ягод и усиливает плодоношение.
Комнатные растения:
- фиалки;
- фикусы8
- декоративно-лиственные.
Раствор действует мягко, поэтому подходит и для домашних растений (в меньшей концентрации).
Также делимся другими полезными советами по огородничеству
Что добавить в лунку при посадке огурцов, чтобы урожай был богатый.
Чем подкормить рассаду перцев после посадки, чтобы кусты хорошо плодоносили.
Что сделать с картофелем во время посадки, чтобы урожай был вдвое больше.
