Какая простая подкормка для овощей заменит тонну навоза: секрет щедрого урожая

Домашняя подкормка для овощей. Фото: Pinterest

Многие огородники годами ищут эффективную подкормку, которая не требует больших затрат и дает заметный результат. Оказывается, решение буквально под рукой — полезное удобрение можно приготовить из нескольких простых ингредиентов, и ваши растения на огороде будут расти крепкими, здоровыми и щедро плодоносить.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить простую подкормку, которая дает действительно впечатляющий результат.

Что понадобится для приготовления удобрения

Вам понадобятся:

банановая кожура;

500 мл теплой воды;

100 мл молока;

½ ч. л. куркумы;

еще 3 л воды для разведения.

Как приготовить натуральное удобрение

Готовить раствор чрезвычайно просто:

Нарежьте банановую кожуру на небольшие кусочки и поместите в сосуд. Добавьте теплую воду и молоко, хорошо перемешайте. Затем всыпьте куркуму и еще раз перемешайте смесь. Оставьте настой на 24 часа — за это время все полезные вещества перейдут в жидкость. После настаивания процедите смесь и разведите ее в 3 л воды.

Как работает подкормка и почему она полезна

Каждый компонент в этом рецепте выполняет свою важную роль. А в комплексе они создают мощную органическую подкормку, которая действует мягко, но эффективно.

Банановая кожура является источником калия, магния и фосфора, которые стимулируют рост и укрепляют корневую систему. Молоко — содержит аминокислоты, кальций и витамины, а также помогает защищать растения от вредителей. А куркума дополнительно поддерживает иммунитет растений.

Как правильно использовать натуральное удобрение

Поливайте растения этим раствором дважды в месяц, внося его под корень. Регулярное применение дает ощутимый результат:

растения становятся сильнее;

лучше переносят стресс и болезни;

плоды вырастают крупнее, сочнее и даже слаще.

Какие культуры реагируют на удобрение лучше всего

Овощи:

помидоры;

огурцы;

перец;

баклажаны;

кабачки.

Эти культуры хорошо реагируют на калий из банановой кожуры — лучше завязывают плоды и дают более щедрый урожай.

Зелень и листовые культуры:

салат;

шпинат;

петрушка;

укроп.

Подкормка стимулирует быстрый рост и насыщенный цвет листьев.

Корнеплоды:

морковь;

свекла.

Помогает формировать ровные и сочные плоды, но здесь важно не переборщить.

Ягодные культуры:

клубника;

малина.

Улучшает вкус ягод и усиливает плодоношение.

Комнатные растения:

фиалки;

фикусы8

декоративно-лиственные.

Раствор действует мягко, поэтому подходит и для домашних растений (в меньшей концентрации).

