Яке просте підживлення для овочів замінить тонну гною: секрет щедрого врожаю

Головна Дім та город

Всього 1 л цього розчину замінить тонну гною і дасть щедрий врожай

Дата публікації: 19 квітня 2026 23:45
Домашнє підживлення для овочів. Фото: Pinterest

Багато городників роками шукають ефективне підживлення, яке не потребує великих витрат і дає помітний результат. Виявляється, рішення буквально під рукою — корисне добриво можна приготувати з кількох простих інгредієнтів, і ваші рослини на городі будуть рости міцними, здоровими та щедро плодоносити.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати просте підживлення, яке дає справді вражаючий результат.

Що знадобиться для приготування добрива

Вам знадобляться: 

  • бананова шкірка;
  • 500 мл теплої води;
  • 100 мл молока;
  • ½ ч. л. куркуми;
  • ще 3 л води для розведення.

Як приготувати натуральне добриво

Готувати розчин надзвичайно просто: 

  1. Наріжте бананову шкірку на невеликі шматочки та помістіть у посудину.
  2. Додайте теплу воду і молоко, добре перемішайте.
  3. Потім всипте куркуму і ще раз перемішайте суміш.
  4. Залиште настій на 24 години — за цей час усі корисні речовини перейдуть у рідину.
  5. Після настоювання процідіть суміш і розведіть її у 3 л води.

Як працює підживлення та чому воно корисне

Кожен компонент у цьому рецепті виконує свою важливу роль. А у комплексі вони створюють потужне органічне підживлення, яке діє м'яко, але ефективно.

Бананова шкірка є джерелом калію, магнію та фосфору, які стимулюють ріст і зміцнюють кореневу систему. Молоко — містить амінокислоти, кальцій і вітаміни, а також допомагає захищати рослини від шкідників. А куркума додатково підтримує імунітет рослин.

Як правильно використовувати натуральне добриво

Поливайте рослини цим розчином двічі на місяць, вносячи його під корінь. Регулярне застосування дає відчутний результат:

  • рослини стають сильнішими;
  • краще переносять стрес і хвороби;
  • плоди виростають більшими, соковитішими та навіть солодшими.

Які культури реагують на добриво найкраще

Овочі:

  • помідори;
  • огірки;
  • перець;
  • баклажани;
  • кабачки.

Ці культури добре реагують на калій із бананової шкірки — краще зав'язують плоди і дають щедріший урожай.

Зелень і листові культури:

  • салат;
  • шпинат;
  • петрушка;
  • кріп.

Підживлення стимулює швидкий ріст і насичений колір листя.

Коренеплоди:

  • морква;
  • буряк.

Допомагає формувати рівні та соковиті плоди, але тут важливо не переборщити.

Ягідні культури:

  • полуниця;
  • малина.

Покращує смак ягід і підсилює плодоношення.

Кімнатні рослини:

  • фіалки;
  • фікуси8
  • декоративно-листяні.

Розчин діє м'яко, тому підходить і для домашніх рослин (у меншій концентрації).

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
