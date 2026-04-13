Яєчна шкаралупа як чудодійне добриво: як використати на городі після Великодня

Після Великодня у кожного українця залишається чимало яєчної шкаралупи. Більшість її просто викидає. Але це справжній скарб для саду та городу. Саме з цих рештків можна приготувати натуральне та ефективне добриво для росту та розвитку рослин.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використати яєчну шкаралупу після Великодня, щоб мати багатий врожай.

Чим корисна яєчна шкаралупа для городу

Яєчна шкаралупа — це природне джерело кальцію, який життєво необхідний для росту рослин. Також вона містить магній та фосфор, але у меншій кількості.

Чому це важливо для врожаю:

зміцнює кореневу систему рослин;

знижує кислотність ґрунту;

покращує структуру землі;

допомагає уникнути гнилі та деформації плодів.

Чому просто подрібнити шкаралупу — недостатньо

Багато городників припускаються однієї і тієї ж помилки: подрібнюють шкаралупу і розсипають її по грядках. Але так рослини майже не отримують користі. Проблема в тому, що кальцій у шкаралупі перебуває у формі, яка погано розчиняється у воді. Тому без правильної обробки цей цінний ресурс працює слабко.

Як зробити рідке добриво з яєчної шкаралупи

Цей простий спосіб дозволяє отримати кальцій у формі, яку рослини легко засвоюють. Покрокова інструкція:

Подрібніть шкаралупу приблизно від 10 яєць. Пересипте її у скляну банку об'ємом 1 л. Додайте 2 склянки 9% оцту. Залиште суміш на 48 годин.

Під час реакції з'явиться піна — це нормальний процес. У результаті утворюється розчин, багатий на доступний кальцій.

Як правильно використовувати підживлення

Правила удобрення рослин дуже прості:

розводьте 1 ст. л. настою в 1 л води;

поливайте рослини раз на 10-14 днів.

Вже через кілька тижнів ви помітите, що рослини стають міцнішими, листя — насичено-зеленим, а плоди формуються рівними та соковитими.

Які овочі можна підживлювати добривом з яєчної шкаралупи

Овочі, які найбільше люблять підживлення яєчною шкаралупою:

Томати — допомагає сформувати пружні плоди та запобігти гнилі плодів;

— допомагає сформувати пружні плоди та запобігти гнилі плодів; Перець солодкий і гострий — кущі стають міцнішими, а плоди формуються рівними, без деформацій;

— кущі стають міцнішими, а плоди формуються рівними, без деформацій; Огірки — корисно на початкових етапах розвитку, щоб покращити ріст і знизити ризик пожовтіння листя;

— корисно на початкових етапах розвитку, щоб покращити ріст і знизити ризик пожовтіння листя; Капуста — для формування щільних головок та уникнення розтріскування;

— для формування щільних головок та уникнення розтріскування; Баклажани — покращується цвітіння і зав'язування плодів, рослини стають витривалішими;

— покращується цвітіння і зав'язування плодів, рослини стають витривалішими; Кабачки та гарбузи — для росту та розвитку плодів.

