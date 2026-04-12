Великдень 2026: коли можна починати городні роботи після свята

Після Великодня розпочинається Світлий тиждень — час радості, коли заведено відпочивати, зустрічатися з друзями та рідними. Тож, багато городників замислюються, чи варто у цей період займатися садівництвом, доглядати за рослинами. І що про роботу на городі кажуть народні прикмети та церковні традиції.

Чи можна працювати на городі після Великодня за церковними традиціями

Як вже зазначалося вище, період після Великодня називають Світлим тижнем. Це особливі святкові дні, коли віряни приділяють час близьким та молитві, а не фізичній праці.

Проте церква не забороняє працювати в саду та на городі. Йдеться радше про рекомендацію уникати важких навантажень у перші дні після свята. Особливо це стосується понеділка та вівторка, які в народі традиційно вважаються продовженням святкування. Тому багато господарів відкладають активні роботи до середи. Саме з цього дня можна поступово повертатися до звичного ритму, не порушуючи ні традицій, ні власного комфорту.

Народні прикмети: коли природа підказує найкращий час

Природа часто дає точні сигнали, коли можна працювати із землею. Ось на що звертали увагу наші предки:

Якщо цвітуть проліски, можна готувати землю і висівати ранні культури у теплицях.

Сережки на осиці підказують, що настав час для моркви, петрушки та пастернаку.

Спів жайворонка вважається добрим знаком для висаджування буряка.

Коли зацвітає бузок, акація чи каштан — можна висаджувати огірки, гарбузи та помідори.

Якщо гілки верби стали пухнастими, настав ідеальний момент для посіву зелені, редиски та моркви.

Коли виходити на город після Великодня: практичний підхід

Досвідчені городники добре знають: весна не чекає. Тому орієнтуватися варто не лише на прикмети та традиції, а й на погоду та стан ґрунту. Якщо земля прогріта й немає ризику заморозків, можна сміливо повертатися до весняно-польових робіт.

Орієнтовний календар весняних посадок виглядає так:

середина квітня — час для висівання моркви, петрушки, пастернаку;

кінець квітня — можна висаджувати ранню капусту та кабачки;

початок травня — підходить для огірків, гарбузів та інших теплолюбних культур;

до середини травня — оптимальний період для картоплі та буряка.

