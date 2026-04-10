Гробки 2026: чи можна садити город за народними прикметами

Жінка працює на присадибній ділянці. Фото: pexels.com

Після Великодня в Україні настає особливий період — поминальні дні. Це час, коли необхідно вшанувати померлих. Саме тому багато хто ставить собі запитання: чи доречно братися за садові та городні роботи? Як до цього ставиться церква та що кажуть народні прикмети про роботу на землі?

Що таке Провідний тиждень і коли він у 2026 році

Провідний тиждень — це період після Великодня, коли віряни згадують померлих родичів і відвідують кладовища. У різних регіонах його називають по-різному: Поминальні дні, Проводи, Гробки, Могилки або Радониця. У 2026 році цей період припадає на 13-19 квітня.

Чи можна садити город у Поминальні дні

Суворої заборони немає. Церква не вважає це гріхом, але наголошує: не варто забувати про молитву та пам'ять про рідних. Особливо важливо відкласти усі справи та вшанувати тих, кого вже з нами немає, у вівторок, 14 квітня — головний день поминання. В інші дні тижня ви можете спокійно працювати, якщо є така потреба.

Наші предки до цього періоду ставилися з особливою повагою. Вірили, що душі померлих повертаються до своїх домівок. Тому під час Гробків люди намагалися не працювати взагалі. Особливо у вівторок. За народною прикметою, якщо копати землю в цей поминальний день, це може обернутися невдачами або поганим урожаєм. Інші дні не мали такої суворої заборони.

Варто враховувати також, що квітень — один із найважливіших місяців для посадки овочів. У середині весни зазвичай сіють моркву, петрушку, пастернак. Ближче до кінця місяця висаджують капусту, кабачки, буряк, картоплю та інші культури. Більшість цих рослин потрібно посадити до початку травня. Тому не варто ігнорувати цілий тиждень через забобони.

Як правильно поєднати традиції і роботу

Найкраще рішення — знайти баланс між духовним і практичним. У день поминання варто утриматися від важкої роботи, відвідати кладовище, помолитися, згадати близьких. Це відповідає і церковним настановам, і народним традиціям. В інші дні Провідного тижня можна працювати на городі без внутрішнього дискомфорту.

