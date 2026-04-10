Главная Дом и огород Можно ли сажать огород в Поминальные дни 2026: народные приметы

Можно ли сажать огород в Поминальные дни 2026: народные приметы

Дата публикации 10 апреля 2026 07:32
Гробки 2026: можно ли сажать огород по народным приметам
Женщина работает на приусадебном участке. Фото: pexels.com

После Пасхи в Украине наступает особый период — поминальные дни. Это время, когда необходимо почтить умерших. Именно поэтому многие задаются вопросом: уместно ли браться за садовые и огородные работы? Как к этому относится церковь и что говорят народные приметы о работе на земле?

Новини.LIVE делится с вами полезными советами, традициями и поверьями.

Что такое Проводная неделя и когда она в 2026 году

Проводная неделя — это период после Пасхи, когда верующие вспоминают умерших родственников и посещают кладбища. В разных регионах ее называют по-разному: Поминальные дни, Проводы, Гробки, Могилки или Радоница. В 2026 году этот период приходится на 13-19 апреля.

Можно ли сажать огород в Поминальные дни

Строгого запрета нет. Церковь не считает это грехом, но подчеркивает: не стоит забывать о молитве и памяти о родных. Особенно важно отложить все дела и почтить тех, кого уже с нами нет, во вторник, 14 апреля — главный день поминовения. В другие дни недели вы можете спокойно работать, если есть такая необходимость.

Наши предки к этому периоду относились с особым уважением. Верили, что души умерших возвращаются в свои дома. Поэтому во время Гробов люди старались не работать вообще. Особенно во вторник. По народной примете, если копать землю в этот поминальный день, это может обернуться неудачами или плохим урожаем. Другие дни не имели такого строгого запрета.

Стоит учитывать также, что апрель — один из важнейших месяцев для посадки овощей. В середине весны обычно сеют морковь, петрушку, пастернак. Ближе к концу месяца высаживают капусту, кабачки, свеклу, картофель и другие культуры. Большинство этих растений нужно посадить до начала мая. Поэтому не стоит игнорировать целую неделю из-за суеверий.

Как правильно совместить традиции и работу

Лучшее решение — найти баланс между духовным и практическим. В день поминовения стоит воздержаться от тяжелой работы, посетить кладбище, помолиться, вспомнить близких. Это соответствует и церковным наставлениям, и народным традициям. В остальные дни Проводной недели можно работать на огороде без внутреннего дискомфорта.

Также делимся с вами полезными советами по огородничеству

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
