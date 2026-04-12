Когда начинать огородные работы после Пасхи: советы и традиции

Когда начинать огородные работы после Пасхи: советы и традиции

Дата публикации 12 апреля 2026 07:32
Пасха 2026: когда можно начинать огородные работы после праздника
Женщина копает землю на огороде. Фото: Pinterest

После Пасхи начинается Светлая неделя — время радости, когда принято отдыхать, встречаться с друзьями и родными. Поэтому, многие огородники задумываются, стоит ли в этот период заниматься садоводством, ухаживать за растениями. И что о работе на огороде говорят народные приметы и церковные традиции.

Новини.LIVE рассказывает, когда начинать работы после Пасхи 2026.

Можно ли работать на огороде после Пасхи по церковным традициям

Как уже отмечалось выше, период после Пасхи называют Светлой неделей. Это особые праздничные дни, когда верующие уделяют время близким и молитве, а не физическому труду.

Церковь не запрещает работать в саду и на огороде. Речь идет скорее о рекомендации избегать тяжелых нагрузок в первые дни после праздника. Особенно это касается понедельника и вторника, которые в народе традиционно считаются продолжением празднования. Поэтому многие хозяева откладывают активные работы до среды. Именно с этого дня можно постепенно возвращаться к привычному ритму, не нарушая ни традиций, ни собственного комфорта.

Народные приметы: когда природа подсказывает лучшее время

Природа часто дает точные сигналы, когда можно работать с землей. Вот на что обращали внимание наши предки:

Читайте также:
  • Если цветут подснежники, можно готовить землю и высевать ранние культуры в теплицах.
  • Серьги на осине подсказывают, что пришло время для моркови, петрушки и пастернака.
  • Пение жаворонка считается хорошим знаком для высадки свеклы.
  • Когда зацветает сирень, акация или каштан — можно высаживать огурцы, тыквы и помидоры.
  • Если ветви ивы стали пушистыми, наступил идеальный момент для посева зелени, редиса и моркови.

Когда выходить на огород после Пасхи: практический подход

Опытные огородники хорошо знают: весна не ждет. Поэтому ориентироваться стоит не только на приметы и традиции, но и на погоду и состояние почвы. Если земля прогрета и нет риска заморозков, можно смело возвращаться к весенне-полевым работам.

Ориентировочный календарь весенних посадок выглядит так:

  • середина апреля — время для высевания моркови, петрушки, пастернака;
  • конец апреля — можно высаживать раннюю капусту и кабачки;
  • начало мая — подходит для огурцов, тыкв и других теплолюбивых культур;
  • до середины мая — оптимальный период для картофеля и свеклы.

Также делимся с вами полезными советами по огородничеству

Когда нельзя работать на огороде по лунному календарю на апрель 2026.

Как защитить от весенних морозов огород и сад с помощью простых и доступных методов.

Чем подкормить чеснок во время холодной весны, чтобы вернуть сочность и здоровье растению.

Пасха полезные советы работа на огороде
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
