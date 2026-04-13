Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Яичная скорлупа после Пасхи 2026: как сделать мощное удобрение

Дата публикации 13 апреля 2026 16:54
Яичная скорлупа как удобрение: как использовать на огороде после Пасхи
Подкормка растений яичной скорлупой. Колаж: Новини.LIVE

После Пасхи у каждого украинца остается немало яичной скорлупы. Большинство ее просто выбрасывает. Но это настоящее сокровище для сада и огорода. Именно из этих остатков можно приготовить натуральное и эффективное удобрение для роста и развития растений.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать яичную скорлупу после Пасхи, чтобы иметь богатый урожай.

Чем полезна яичная скорлупа для огорода

Яичная скорлупа — это природный источник кальция, который жизненно необходим для роста растений. Также она содержит магний и фосфор, но в меньшем количестве.

Почему это важно для урожая:

  • укрепляет корневую систему растений;
  • снижает кислотность почвы;
  • улучшает структуру земли;
  • помогает избежать гнили и деформации плодов.

Почему просто измельчить скорлупу — недостаточно

Многие огородники допускают одну и ту же ошибку: измельчают скорлупу и рассыпают ее по грядкам. Но так растения почти не получают пользы. Проблема в том, что кальций в скорлупе находится в форме, которая плохо растворяется в воде. Поэтому без правильной обработки этот ценный ресурс работает слабо.

Яичная скорлупа в ладони. Фото: google.com

Как сделать жидкое удобрение из яичной скорлупы

Этот простой способ позволяет получить кальций в форме, которую растения легко усваивают. Пошаговая инструкция:

  1. Измельчите скорлупу примерно от 10 яиц.
  2. Пересыпьте ее в стеклянную банку объемом 1 л.
  3. Добавьте 2 стакана 9% уксуса.
  4. Оставьте смесь на 48 часов.

Во время реакции появится пена — это нормальный процесс. В результате образуется раствор, богатый доступным кальцием.

Как правильно использовать подкормку

Правила удобрения растений очень просты:

  • разводите 1 ст. л. настоя в 1 л воды;
  • поливайте растения раз в 10-14 дней.

Уже через несколько недель вы заметите, что растения становятся более крепкими, листья — насыщенно-зелеными, а плоды формируются ровными и сочными.

Какие овощи можно подкармливать удобрением из яичной скорлупы

Овощи, которые больше всего любят подкормку яичной скорлупой:

  • Томаты — помогает сформировать упругие плоды и предотвратить гниль плодов;
  • Перец сладкий и острый — кусты становятся крепче, а плоды формируются ровными, без деформаций;
  • Огурцы — полезно на начальных этапах развития, чтобы улучшить рост и снизить риск пожелтения листьев;
  • Капуста — для формирования плотных головок и избежания растрескивания;
  • Баклажаны — улучшается цветение и завязывание плодов, растения становятся более выносливыми;
  • Кабачки и тыквы — для роста и развития плодов.

скорлупа яиц весенняя подкормка урожай овощей
Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
Реклама

