Яичная скорлупа как удобрение: как использовать на огороде после Пасхи

Яичная скорлупа после Пасхи 2026: как сделать мощное удобрение
После Пасхи у каждого украинца остается немало яичной скорлупы. Большинство ее просто выбрасывает. Но это настоящее сокровище для сада и огорода. Именно из этих остатков можно приготовить натуральное и эффективное удобрение для роста и развития растений.

Чем полезна яичная скорлупа для огорода
Яичная скорлупа — это природный источник кальция, который жизненно необходим для роста растений. Также она содержит магний и фосфор, но в меньшем количестве.
Почему это важно для урожая:
- укрепляет корневую систему растений;
- снижает кислотность почвы;
- улучшает структуру земли;
- помогает избежать гнили и деформации плодов.
Почему просто измельчить скорлупу — недостаточно
Многие огородники допускают одну и ту же ошибку: измельчают скорлупу и рассыпают ее по грядкам. Но так растения почти не получают пользы. Проблема в том, что кальций в скорлупе находится в форме, которая плохо растворяется в воде. Поэтому без правильной обработки этот ценный ресурс работает слабо.
Как сделать жидкое удобрение из яичной скорлупы
Этот простой способ позволяет получить кальций в форме, которую растения легко усваивают. Пошаговая инструкция:
- Измельчите скорлупу примерно от 10 яиц.
- Пересыпьте ее в стеклянную банку объемом 1 л.
- Добавьте 2 стакана 9% уксуса.
- Оставьте смесь на 48 часов.
Во время реакции появится пена — это нормальный процесс. В результате образуется раствор, богатый доступным кальцием.
Как правильно использовать подкормку
Правила удобрения растений очень просты:
- разводите 1 ст. л. настоя в 1 л воды;
- поливайте растения раз в 10-14 дней.
Уже через несколько недель вы заметите, что растения становятся более крепкими, листья — насыщенно-зелеными, а плоды формируются ровными и сочными.
Какие овощи можно подкармливать удобрением из яичной скорлупы
Овощи, которые больше всего любят подкормку яичной скорлупой:
- Томаты — помогает сформировать упругие плоды и предотвратить гниль плодов;
- Перец сладкий и острый — кусты становятся крепче, а плоды формируются ровными, без деформаций;
- Огурцы — полезно на начальных этапах развития, чтобы улучшить рост и снизить риск пожелтения листьев;
- Капуста — для формирования плотных головок и избежания растрескивания;
- Баклажаны — улучшается цветение и завязывание плодов, растения становятся более выносливыми;
- Кабачки и тыквы — для роста и развития плодов.
Читайте Новини.LIVE!