Яичная скорлупа как удобрение: как использовать на огороде после Пасхи

Подкормка растений яичной скорлупой.

После Пасхи у каждого украинца остается немало яичной скорлупы. Большинство ее просто выбрасывает. Но это настоящее сокровище для сада и огорода. Именно из этих остатков можно приготовить натуральное и эффективное удобрение для роста и развития растений.

Чем полезна яичная скорлупа для огорода

Яичная скорлупа — это природный источник кальция, который жизненно необходим для роста растений. Также она содержит магний и фосфор, но в меньшем количестве.

Почему это важно для урожая:

укрепляет корневую систему растений;

снижает кислотность почвы;

улучшает структуру земли;

помогает избежать гнили и деформации плодов.

Почему просто измельчить скорлупу — недостаточно

Многие огородники допускают одну и ту же ошибку: измельчают скорлупу и рассыпают ее по грядкам. Но так растения почти не получают пользы. Проблема в том, что кальций в скорлупе находится в форме, которая плохо растворяется в воде. Поэтому без правильной обработки этот ценный ресурс работает слабо.

Читайте также:

Как сделать жидкое удобрение из яичной скорлупы

Этот простой способ позволяет получить кальций в форме, которую растения легко усваивают. Пошаговая инструкция:

Измельчите скорлупу примерно от 10 яиц. Пересыпьте ее в стеклянную банку объемом 1 л. Добавьте 2 стакана 9% уксуса. Оставьте смесь на 48 часов.

Во время реакции появится пена — это нормальный процесс. В результате образуется раствор, богатый доступным кальцием.

Как правильно использовать подкормку

Правила удобрения растений очень просты:

разводите 1 ст. л. настоя в 1 л воды;

поливайте растения раз в 10-14 дней.

Уже через несколько недель вы заметите, что растения становятся более крепкими, листья — насыщенно-зелеными, а плоды формируются ровными и сочными.

Какие овощи можно подкармливать удобрением из яичной скорлупы

Овощи, которые больше всего любят подкормку яичной скорлупой:

Томаты — помогает сформировать упругие плоды и предотвратить гниль плодов;

— помогает сформировать упругие плоды и предотвратить гниль плодов; Перец сладкий и острый — кусты становятся крепче, а плоды формируются ровными, без деформаций;

— кусты становятся крепче, а плоды формируются ровными, без деформаций; Огурцы — полезно на начальных этапах развития, чтобы улучшить рост и снизить риск пожелтения листьев;

— полезно на начальных этапах развития, чтобы улучшить рост и снизить риск пожелтения листьев; Капуста — для формирования плотных головок и избежания растрескивания;

— для формирования плотных головок и избежания растрескивания; Баклажаны — улучшается цветение и завязывание плодов, растения становятся более выносливыми;

— улучшается цветение и завязывание плодов, растения становятся более выносливыми; Кабачки и тыквы — для роста и развития плодов.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Когда можно начинать огородные работы после Пасхи.

Чем подкормить чеснок во время холодной весны, чтобы вернуть сочность и здоровье растению.

Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы избежать стрелкования.