Какие вредители зимуют в мульче и нужно ли их уничтожать на огороде

Вредители в зимней мульче — как понять, кто враг
Многие садоводы находят зимой под мульчей червячков и личинок, но не все из них настоящие вредители. Часть обитателей мульчи помогает огороду, другие — наоборот наносят вред.
Новини.LIVE рассказывает, кого стоит убрать, а каких насекомых лучше оставить как естественных помощников.
Кто зимует в мульче и опасно ли это для огорода
Под слоем мульчи действительно могут перезимовывать десятки видов насекомых. Часть из них вредит плодовым деревьям и ягодным кустам, но многие являются полезными хищниками, которые уничтожают других вредителей. Важно различать виды, чтобы не навредить собственному саду.
Насекомые, которых надо удалять
Эти виды питаются растениями и могут повреждать посадки:
- цветоеды;
- казарки;
- долгоносики;
- слизни и улитки;
- пилильщики (особенно опасны для ягодных кустов).
Они прорывают листья, обгрызают кору и молодые побеги, поэтому с такими колониями лучше бороться сразу.
Кто приносит пользу
В мульче часто живут природные "санитары" сада:
- толстоножки — разлагают органику, улучшают почву;
- мягкотелки — уничтожают мелких вредителей;
- жужелицы — за сутки могут съесть до 100 личинок вредителей;
- совки — частично вредят, но являются и важными опылителями.
Эти виды лучше не трогать: они поддерживают баланс на участке и улучшают плодородие почвы.
Стоит ли бороться со всеми обитателями мульчи
Главное — убирать только настоящих вредителей, которые повреждают растения. Полезные насекомые — важная часть экосистемы. Правильный уход за мульчей зимой поможет сохранить урожай и поддержать естественную защиту сада.
