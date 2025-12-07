Какие вредители зимуют в мульче и нужно ли их уничтожать на огороде

Розы в снегу. Фото: iStockphoto

Многие садоводы находят зимой под мульчей червячков и личинок, но не все из них настоящие вредители. Часть обитателей мульчи помогает огороду, другие — наоборот наносят вред.

Новини.LIVE рассказывает, кого стоит убрать, а каких насекомых лучше оставить как естественных помощников.

Кто зимует в мульче и опасно ли это для огорода

Под слоем мульчи действительно могут перезимовывать десятки видов насекомых. Часть из них вредит плодовым деревьям и ягодным кустам, но многие являются полезными хищниками, которые уничтожают других вредителей. Важно различать виды, чтобы не навредить собственному саду.

Насекомые, которых надо удалять

Эти виды питаются растениями и могут повреждать посадки:

цветоеды;

казарки;

долгоносики;

слизни и улитки;

пилильщики (особенно опасны для ягодных кустов).

Они прорывают листья, обгрызают кору и молодые побеги, поэтому с такими колониями лучше бороться сразу.

Кто приносит пользу

В мульче часто живут природные "санитары" сада:

толстоножки — разлагают органику, улучшают почву;

мягкотелки — уничтожают мелких вредителей;

жужелицы — за сутки могут съесть до 100 личинок вредителей;

совки — частично вредят, но являются и важными опылителями.

Эти виды лучше не трогать: они поддерживают баланс на участке и улучшают плодородие почвы.

Стоит ли бороться со всеми обитателями мульчи

Главное — убирать только настоящих вредителей, которые повреждают растения. Полезные насекомые — важная часть экосистемы. Правильный уход за мульчей зимой поможет сохранить урожай и поддержать естественную защиту сада.

