Україна
Вредители в зимней мульче — как понять, кто враг

Вредители в зимней мульче — как понять, кто враг

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 20:01
Какие вредители зимуют в мульче и нужно ли их уничтожать на огороде
Розы в снегу. Фото: iStockphoto

Многие садоводы находят зимой под мульчей червячков и личинок, но не все из них настоящие вредители. Часть обитателей мульчи помогает огороду, другие — наоборот наносят вред.

Новини.LIVE рассказывает, кого стоит убрать, а каких насекомых лучше оставить как естественных помощников.



Кто зимует в мульче и опасно ли это для огорода

Под слоем мульчи действительно могут перезимовывать десятки видов насекомых. Часть из них вредит плодовым деревьям и ягодным кустам, но многие являются полезными хищниками, которые уничтожают других вредителей. Важно различать виды, чтобы не навредить собственному саду.

Насекомые, которых надо удалять

Эти виды питаются растениями и могут повреждать посадки:

  • цветоеды;
  • казарки;
  • долгоносики;
  • слизни и улитки;
  • пилильщики (особенно опасны для ягодных кустов).

Они прорывают листья, обгрызают кору и молодые побеги, поэтому с такими колониями лучше бороться сразу.

Кто приносит пользу

В мульче часто живут природные "санитары" сада:

  • толстоножки — разлагают органику, улучшают почву;
  • мягкотелки — уничтожают мелких вредителей;
  • жужелицы — за сутки могут съесть до 100 личинок вредителей;
  • совки — частично вредят, но являются и важными опылителями.

Эти виды лучше не трогать: они поддерживают баланс на участке и улучшают плодородие почвы.

Стоит ли бороться со всеми обитателями мульчи

Главное — убирать только настоящих вредителей, которые повреждают растения. Полезные насекомые — важная часть экосистемы. Правильный уход за мульчей зимой поможет сохранить урожай и поддержать естественную защиту сада.

Мы уже писали о том, где ставить монстеру и как ухаживать за ней в зимнюю пору.

Ранее объясняли то, когда срывать листья алоэ и как правильно их хранить.

Подробнее рассказывали о том, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.

советы огород сад вредители мульчирование
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
